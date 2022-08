"Epargne salariale : pour le déblocage, comment s'y prendre ?"

EPARGNE SALARIALE. Jusqu'à la fin de l'année, les détenteurs d'un PEE peuvent procéder au déblocage de leur épargne salariale. Voici les conditions.

[Mise à jour du vendredi 26 août 2022 à 06h49] Rehausser le pouvoir d'achat des ménages grignoté par l'inflation. C'est l'objectif que s'est fixé le Parlement à travers une mesure relative à l'épargne salariale. La série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, adoptée début août, prévoit que les salariés bénéficiant d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) peuvent débloquer leur épargne jusqu'à 10 000 euros, jusqu'au 31 décembre 2022. Attention toutefois, car ce déblocage sans motif est soumis à plusieurs conditions. Il n'est possible de débloquer que les sommes accumulées jusqu'au 1er janvier 2022 : vous ne pouvez pas retirer l'intéressement ou la participation perçue cette année. Les sommes doivent être issues de la participation et de l'intéressement exclusivement. Exit les abondements de l'employeur et les versements libres effectués par le salarié. Seul le PEE est concerné, le PER collectif étant exclu. L'épargne investie dans des fonds solidaires n'est pas concernée. Enfin, l'argent retiré doit financer l'achat d'un bien ou une prestation de services. En clair, il n'est pas possible de retirer l'argent pour la placer sur un autre produit d'épargne. Vous devrez être en mesure de produire les factures en cas de contrôle de l'administration fiscale. La liste des produits et services concernée devrait être publiée courant septembre, indique Le Monde.

Si les sommes retirées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values, elles, sont soumises aux prélèvements sociaux. Si vous souhaitez bénéficier de cette mesure, il faudra adresser un courrier au gestionnaire d'épargne, et non à votre entreprise. Attention toutefois, car si la loi a été publiée au Journal officiel, la mise en application n'est pas encore effective, relève Money Vox, les gestionnaires attendant la publication d'une circulaire interministérielle "attendue en septembre".

L'épargne salariale est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il s'agit d'un bon moyen d'épargner pour se constituer un capital afin de financer des projets personnels ou de préparer sa retraite. Les sommes placées sur les différents dispositifs d'épargne salariale sont bloquées pendant 5 ans, a minima, mais certains cas exceptionnels peuvent permettre de débloquer ces sommes de manière anticipée. Les sommes versées sur un plan d'épargne retraite (PER) sont bloqués jusqu'à la fin de carrière. L'épargne salariale est constituée par les salariés à partir de la participation ou de l'intéressement versés par les entreprises. Elle peut également provenir de sommes volontairement versées sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

L'épargne salariale ne peut être débloquée avant 5 ans, mais certaines situations exceptionnelles peuvent permettre de récupérer les sommes versées de manière anticipée :

Mariage ou Pacs

Décès (du salarié ou de son époux(se) ou partenaire de Pacs)

Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs avec au moins un enfant à charge

Naissance ou d'adoption

Création d'entreprise (que ce soit par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

Invalidité

Rupture du contrat de travail (licenciement, démission, départ en retraite)

Acquisition ou d'agrandissement de la résidence principale

Remise en état de la résidence principale après une catastrophe naturelle

Surendettement

Violence conjugale

La demande de déblocage doit s'effectuer dans un délai de 6 mois après le changement de situation. Dans certaines situations – variables selon le type d'épargne salariale – la demande de déblocage peut être réalisée à tout moment :

Rupture du contrat de travail (licenciement ou démission)

Décès

Invalidité

Surendettement.

Par ailleurs, dans le cadre de l'examen des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Parlement a adopté à l'été 2022 une mesure permettant de débloquer son épargne salariale de manière anticipée. Avec cet amendement, il sera désormais possible de débloquer l'argent accumulé grâce à l'intéressement ou à la participation, et ce, jusqu'à 10 000 euros jusqu'à la fin de l'année 2022. Attention toutefois, cet argent ne pourra pas être épargné. Il devra permettre "l'acquisition de biens ou la fourniture de services".

Afin de réaliser le déblocage de l'épargne salariale, le titulaire de l'épargne salariale (son conjoint, son partenaire de Pacs ou ses enfants majeurs) doit envoyer une demande au gestionnaire du compte pour débloquer l'épargne salariale avec les pièces justificatives demandées. Le titulaire de l'épargne salariale doit également fournir une attestation sur l'honneur concernant le fait générateur.

Plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite, etc. : quels sont les différents dispositifs de l'épargne salariale ?

L'épargne salariale se décline en plusieurs dispositifs :

La participation : redistribution d'une partie du bénéfice aux salariés

L'intéressement : prime en fonction des résultats de l'entreprise

Il existe différents supports permettant de loger son épargne salariale :

Le plan d'épargne entreprise (PEE)

Le plan d'épargne inter-entreprises (PEI)

Le plan d'épargne retraite (PER)

Le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco)

Le plan d'épargne pour la retraite collective interentreprises (Percoi)

Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

Le Perco et le Percoi ne peuvent plus être souscrits depuis le mois d'octobre 2020. Les salariés possédant déjà ces dispositifs continuent d'être alimentés. La durée de blocage et les faits générateurs permettant le déblocage anticipé vont dépendre du dispositif mis en place dans l'entreprise. Les avantages fiscaux pour le salarié vont également dépendre du dispositif.

Quels sont les avantages fiscaux de l'épargne salariale ?

Les revenus des placements réalisés dans une épargne salariale possèdent un avantage fiscal lorsqu'ils sont débloqués. Les avantages fiscaux vont dépendre du dispositif mis en place. En effet, l'imposition des sommes débloquées n'est pas la même selon le type de dispositif :

PEE : les sommes débloquées de manière anticipée sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais elles restent soumises aux prélèvements sociaux

: les sommes débloquées de manière anticipée sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais elles restent soumises aux prélèvements sociaux Perco : les sommes correspondant aux versements sont exonérées d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, mais la part correspondant aux gains est soumise aux prélèvements sociaux

: les sommes correspondant aux versements sont exonérées d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, mais la part correspondant aux gains est soumise aux prélèvements sociaux PER d'entreprise collectif : les sommes correspondant aux versements sont exonérées d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, mais la part correspondant aux gains est soumise aux prélèvements sociaux

Qui a droit à l'épargne salariale ?

Tous les salariés des entreprises de plus de 50 salariés ont droit à un dispositif d'épargne salariale sous forme de participation. Dans le cas d'une épargne salariale sous forme d'intéressement ou de plan d'épargne, tous les salariés bénéficient du dispositif, quel que soit leur contrat de travail. Néanmoins, une condition d'ancienneté peut être requise, mais elle ne peut pas dépasser trois mois.

Quand est versée l'épargne salariale ?

Dans le cas de l'intéressement, la somme prévue pour l'épargne salariale peut être versée immédiatement, à condition que la demande soit faite dans les quinze jours. Si elle est versée sur un plan d'épargne, elle doit être placée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice. La participation peut aussi être versée immédiatement suite à une demande dans les quinze jours. Dans le cas contraire, elle est placée pour moitié sur un plan d'épargne retraite et pour moitié selon les dispositions de l'accord collectif. Le plan d'épargne entreprise (PEE) et le plan d'épargner retraite (PER) peuvent être alimentés à tout moment.

Les sommes versées sur les différentes épargnes salariales sont disponibles au bout de cinq ans, mais elles peuvent être débloquées de manière anticipée sous certaines conditions.

L'abondement de l'épargne salariale : comment ça fonctionne ?

L'abondement est une somme versée par l'entreprise en complément des sommes versées par le salarié. Il s'agit d'un coup de pouce dans l'épargne salariale qui ne peut s'effectuer que sur un plan d'épargne entreprise (PEE ou PEI) ou un plan d'épargne de retraite collectif (PER, Perco ou Percoi). Son montant est plafonné au triple de la somme versée par le salarié sur son plan d'épargne et il ne doit pas dépasser 8% du montant annuel du plafond annuel de la Sécurité sociale.

L'entreprise a l'obligation d'informer ses salariés en cas de dispositif d'épargne salariale. Une information collective doit être organisée par voie d'affichage et information individuelle. À chaque versement, le salarié doit recevoir un bulletin spécial qui détaille le versement. Par ailleurs, dans le cas du plan d'épargne entreprise, le règlement de celui-ci doit impérativement être déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il reste possible de se renseigner sur une éventuelle épargne salariale après avoir quitté un employeur. En effet, les plan d'épargne entreprise inactifs depuis cinq ans (aucune opération enregistrée et aucune manifestation de la part du titulaire) voient leurs montants transférés à la Caisse des Dépôts. Les sommes issues de l'intéressement et la participation sont transférées au bout d'un an. Il est possible de rechercher sur le site Ciclades si l'on possède des sommes issues d'une épargne salariale inactive.