"Arrêt de travail : les dispositifs Covid prolongés en 2022"

[ARRET DE TRAVAIL] L'arrêt de travail peut revêtir plusieurs formes et le salarié a des obligations (des procédures à respecter) vis-à-vis de l'arrêt de travail. L'arrêt de travail peut avoir une incidence sur la paie du salarié.

[Mise à jour du vendredi 14 janvier 2022 à 20h10] Tous les dispositifs d'arrêt de travail liés à la Covid-19 sont prolongés en 2022 : arrêt maladie sans jour de carence pour les cas positifs et les cas contacts (non vaccinés ou à risque), pour garde d'enfant positif, activité partielle ou arrêt dérogatoire pour garde d'enfant en cas de classe fermée ou de cas contact nécessitant d'être isolé.

Quelles différentes formes peut prendre l'arrêt de travail ?

L'arrêt de travail est une interruption momentanée du travail d'un employé au sein de son entreprise (ou organisme, association). Il peut avoir différentes causes. Les voici :

Un arrêt maladie, lorsque l'état de santé du salarié l'empêche, selon son médecin, d'exercer son activité. Ce type d'arrêt de travail doit être signalé rapidement à l'employeur et à la Sécurité sociale (sous 48 heures). L'indemnisation de la Sécurité sociale intervient à partir du 3e jour, c'est la notion de jour de carence.

Un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsque l'origine de cet accident ou cette maladie survient durant l'activité professionnelle ou en résulte. L'indemnisation assurée par la branche AT-MP de la Sécurité sociale intervient dès le premier jour d'arrêt de travail. Les frais médicaux sont alors prix en charge à 100%.

La grève est également une forme d'arrêt de travail.

Comme annoncé par le Premier ministre le 7 janvier 2021, un téléservice permet aux personnes ayant des symptômes du Covid-19 ainsi qu'aux cas contact, dès lors que ces personnes ne peuvent télétravailler (et ne sont pas vaccinées ou sont à risque de forme grave pour les cas contact), d'obtenir un arrêt de travail immédiat et indemnisé sans délai de carence sur simple déclaration sur le site de l'Assurance maladie. Le point sur ce dispositif dans notre article dédié. En juin, il a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Il a ensuite été prolongé jusqu'au 31 décembre en octobre, puis de nouveau en janvier 2022, au maximum jusqu'en décembre de cette année, sauf décret y mettant fin plus tôt.

Dans certains cas, il est aussi possible d'obtenir un arrêt de travail pour garder son enfant. C'est notamment le cas s'il est positif au Covid, si sa classe est fermée ou s'il est cas contact et que sa situation nécessite qu'il s'isole. L'arrêt peut aussi prendre la forme d'un placement en activité partielle. Toutes les informations dans notre article dédié.

En cas d'arrêt du travail, quelles sont les obligations du salarié ?

En cas d'arrêt maladie, le salarié a l'obligation d'envoyer à son employeur (dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail) le volet 3 de l'avis d'arrêt, pour l'employeur, en précisant impérativement le numéro de téléphone où le joindre.

En cas d'accident du travail le salarié doit prévenir son employeur dans les 24 heures. Ce dernier doit de son côté également faire une déclaration, auprès de sa CPAM, dans les 48 heures, et délivrer une feuille d'accident à la victime.

Concernant la maladie professionnelle, la déclaration doit être faite dans les 15 jours qui suivent la cessation de l'activité professionnelle du salarié.

Lors d'une grève, le salarié doit présenter les revendications de son action avant d'entamer le mouvement de grève et prévenir son employeur 48 heures avant cette dernière.

La prolongation d'un arrêt de travail

Une arrêt de travail pour maladie peut bien évidemment être prolongé si la situation médicale du salarié l'exige. Cette prolongation ne peut cependant être prescrite que par le médecin qui a signé le premier arrêt de travail ou le médecin traitant du salarié (s'il est différent). Il faut à nouveau envoyer l'avis de prolongation dans les 48 heures à l'employeur.

Quels sont les conséquences d'un arrêt maladie sur la paie d'un salarié ?