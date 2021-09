Préparation opérationnelle à l'emploi (POE) : élargissement en 2022

La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) est un dispositif qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, inscrits au Pôle Emploi. Objectif : développer des compétences nécessaires à une prise de poste en particulier. Le dispositif va être renforcé sur 2022.

[Mise à jour du mardi 28 septembre 2021 à 17h17] : Les préparations opérationnelles à l'emploi devraient être renforcées, selon le Premier ministre. Le gouvernement a promis une enveloppe de 210 millions d'euros pour former 55 000 personnes dans le cadre de ce dispositif, qui permet aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation concrète directement en entreprise. Selon le gouvernement, 30% des chômeurs trouvent un emploi à l'issue de cette formation.

Qu'est-ce que la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ?

La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) est un dispositif de formation comprenant 400 heures qui s'adresse aux demandeurs d'emploi inscrits chez Pôle Emploi, qu'ils perçoivent ou non une allocation. Ce dispositif d'aide à l'embauche permet au demandeur d'emploi d'effectuer une formation qui le prépare à une prise de poste. Cette formation permet de réduire l'écart entre les compétences définies par l'employeur concernant le poste proposé et les compétences du candidat retenu pour ce poste. Dans le cadre de la POE, l'employeur reçoit une aide financière afin de l'aider à former son futur salarié. Ainsi, l'employeur s'engage à embaucher le demandeur d'emploi dans sa société à l'issue de la formation.

Rémunération de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE)

Un demandeur d'emploi suivant le dispositif de formation préalable à l'embauche est rémunéré par Pôle Emploi. Au titre de la rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE), le demandeur d'emploi perçoit l'aide au retour à l'emploi-formation (AREF). En revanche, l'employeur n'a rien à débourser.

Le contrat de préparation opérationnelle à l'emploi (POE)

Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'une POE, il ne devient pas salarié de la société. Il obtient un contrat de travail avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. À ce titre, il bénéficie tout de même d'une protection sociale contre les maladies professionnelles ou les accidents du travail. Pour mettre fin à une POE, il faut se renseigner auprès d'un conseiller de Pôle Emploi afin de connaître les éventuelles modalités à respecter.

Préparation opérationnelle à l'emploi (POE) et période d'essai

Lorsque la formation s'est bien déroulée et qu'elle a été satisfaisante tant pour le demandeur d'emploi que pour son futur employeur, à l'issue du dispositif, le candidat sélectionné à l'embauche peut signer son contrat de travail auprès de l'employeur. Ce contrat inclut une période d'essai.

Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)

La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) est mise en place dans les branches professionnelles où les besoins en recrutement sont très importants. Ce dispositif permet à une entreprise de former plusieurs demandeurs d'emploi afin qu'ils deviennent aptes à occuper des postes où il existe un fort recrutement.

Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI)

Contrairement à la POEC, la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) s'adresse à un demandeur d'emploi en particulier qui a été sélectionné par Pôle Emploi et par un employeur pour occuper un poste au sein de sa société. Ce dispositif de formation préalable à l'embauche lui permet d'acquérir les compétences indispensables à une prise de poste satisfaisante.

Qui finance la préparation opérationnelle à l'emploi ?

Les POE collectives sont intégralement financées par l'Etat dans le cadre du Plan d'investissement dans les compétences,et quand elles sont initiées par les OPCO, via des appels à projets annuels lancés par Pôle emploi. Les POE individuelles sont initialement financées par Pôle emploi, et l'Etat peut aussi y apporter un soutien financier.

