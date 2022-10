Assurance chômage : la réforme adoptée, ce qui vous attend

"Le principe est simple : quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient plus incitatives et quand les choses vont moins bien, il faut qu'elles soient plus protectrices", avait souligné Olivier Dussopt, au micro de France info. "Nous ne toucherons pas au montant des indemnités", a répété au JDD le ministre. Mais "on peut en revanche s'interroger sur les conditions d'entrée dans le régime – six mois travaillés sur vingt-quatre aujourd'hui – et sur la durée d'indemnisation".