Dividende salarié : sera t-il obligatoire en 2023 ?

DIVIDENDE SALARIE. Syndicats et organisations patronales entament ce 10 février leur dernière journée de négociations sur l'instauration d'un dividende salarié dans les entreprises, y compris les plus petites. Voici ce qui pourrait changer en 2023.

[Mise à jour du vendredi 10 février 2023 à 10h52] Ultime journée de négociation entre les organisations syndicales et le patronat. Les partenaires sociaux se réunissent ce vendredi afin de rassembler leurs propositions pour parvenir à un accord sur le partage de la valeur au sein des entreprises. Parmi les sujets évoqués figure le dividende salarié. Concrètement, l'objectif, en ces temps de forte inflation engendrée par la guerre en Ukraine, est de préserver le pouvoir d'achat des salariés sans pour autant augmenter les salaires. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le dividende salarié constitue un coup de pouce financier qui ne pèse pas sur les coûts fixes des entreprises. À plusieurs reprises, des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Economie, Bruno le Maire, ont affirmé que l'exécutif souhaitait rendre obligatoire l'instauration d'un dividende salarié pour les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. D'après le locataire de Bercy, le dividende salarié est, comme la prime Macron, l'intéressement ou la participation, un mécanisme de partage de la valeur générée par une entreprise". Un tel versement permet selon lui de "prouver que lorsqu'une société se porte bien, tout ne va pas dans la poche des actionnaires".

Le gouvernement laisse le soin aux partenaires sociaux de s'entendre à ce sujet. Les oppositions entre les syndicats et les organisations patronales demeurent toutefois palpables. Les représentants des salariés souhaitent que toutes les entreprises d'au moins 10 salariés, qui versent des dividendes à leurs actionnaires, en distribuent également à leurs employés. Pour l'heure, cette obligation incombe seulement aux sociétés de plus de 50 salariés. De son côté, le patronat y est opposé. Un compromis pourrait néanmoins se dessiner d'après les informations du quotidien Les Echos. Le dividende salarié pourrait devenir obligatoire, non pas au sein des entreprises, mais dans les branches de métiers. Une "véritable avancée", selon plusieurs représentants d'organisations patronales, cités par le quotidien économique, qui rappellent qu'à ce jour "aucune règle n'existe encore".

TPE, PME... quelles entreprises sont concernées ?

Concrètement, toutes les entreprises, "petites ou grandes", versant des dividendes aux actionnaires devront attribuer à leurs salariés "un équivalent dividende sous forme de prime, de participation ou d'intéressement obligatoire" avait expliqué le ministre de l'Economie, Bruno le Maire, dans une interview accordée au Parisien, en novembre 2022. Une seconde mesure est en préparation selon le locataire de Bercy. Elle concerne plus spécifiquement "les entreprises enregistrant des superprofits : à savoir les sociétés qui réalisent plus de 20% de profits par rapport à la moyenne des 5 dernières années ou qui versent 20% de dividendes supplémentaires en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années", avait-il précisé. Dans ce cas précis, les firmes qui font des "superprofits" et des "superbénéfices" devront mettre en place une "superparticipation" pour les salariés.

Medef, CPME, AFEP... Pourquoi le patronat s'oppose-t-il au dividende salarié ?

Les déclarations du gouvernement n'ont pas suscité beaucoup d'engouement au sein des organisations patronales. Le directeur général de l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP), Jean-Luc Matt a exprimé son scepticisme. D'après lui, les 114 grands groupes qui composent son association, comme Air France KLM, Carrefour, Danone ou Société Générale, se montrent déjà "exemplaires en matière de redistribution des bénéfices réalisés par l'entreprise". Selon Jean-Luc Matt, "108 milliards d'euros ont été versés par ses adhérentes à leurs 2,1 millions de salariés : 100 milliards de rémunérations brutes, 6,3 milliards de participation et d'intéressement et 2,3 milliards pour les salariés actionnaires", a détaillé le directeur de l'AFEP auprès de l'AFP. Un chiffre corroboré par la fondation IFRAP, qui estime dans sa dernière étude sur les dividendes salariés, que les entreprises françaises versent en moyenne 66,8% de leurs dividendes à leurs salariés.

L'Afep n'est pas le seul organisme réfractaire au dividende salarié. Au début du mois de novembre, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, s'était montré défavorable à l'idée de "revoir les dispositifs existants". Le président de la CPME, François Asselin, considère quant à lui qu'on mélange tout avec cette terminologie de dividende salarié : celui qui porte le risque, et qui est potentiellement rémunéré par le dividende pour cela, et les salariés qui ne portent pas le risque".

Pourquoi les syndicats jugent-ils le dividende salarié "insuffisant" ?

La proposition du gouvernement provoque également peu d'enthousiasme chez les syndicats. La CGT a d'ores et déjà expliqué que le dividende salarié ne doit pas se faire au détriment d'une "augmentation des salaires calquée sur les chiffres de l'inflation". Luc Mathieu, secrétaire national de la CFDT, nuance et plaide, de son côté, pour "une généralisation de la participation à toutes les entreprises, avec un dispositif basé sur le versement aux salariés d'un pourcentage du bénéfice net".