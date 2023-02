Partage de la valeur : les syndicats signent l'accord du patronat

PARTAGE DE LA VALEUR. Les organisations syndicales et patronales sont parvenues à un accord sur le partage de la valeur ajoutée en entreprise. Le texte signé ce mercredi va obliger les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place la participation, l'intéressement ou le versement d'une prime Macron.

[Mise à jour du mercredi 22 février 2023 à 17h14] L'accord national entre le patronat et les syndicats doit être entériné ce mercredi 22 février. Après quatre mois de négociations et onze séances de discussions, une majorité de centrales syndicales - à savoir la CFDT et la CFTC - ont accepté de signer l'accord proposé par les organisations patronales. Le texte, initié par le Medef, la CPME et l'U2P, prévoit notamment d'obliger les entreprises de plus de 11 salariés à mettre en place des dispositifs de participation, d'intéressement ou à verser des primes de partage de la valeur. "Si la CFE-CGC et la CGT expriment encore des réserves, le syndicat FO se dit, quant à lui, également favorable à l'accord", nous confie Eric Chevée, vice président de la CPME, qui était présent lors des négociations.

Plusieurs membres du gouvernement se sont réjouis de la ratification du texte. De son côté, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a salué lundi 20 février au micro de BFMTV/RMC, "un accord historique pour les salariés des PME", affirmant que l'exécutif compte respecter l'entente trouvée entre les syndicats et le patronat. La Première ministre, Elisabeth Borne, a fait la promesse, au cours d'une convention lancée par les parlementaires de la majorité présidentielle, de "transcrire l'accord dans la loi". L'exécutif entend ainsi trouver des leviers permettant d'améliorer les revenus des salariés, dans un contexte d'inflation croissante. Concrètement, les dispositifs de partage de la valeur en entreprise constituent également une alternative à la hausse générale des salaires ; scénario qui pèserait grandement sur les coûts fixes des sociétés.

Quelles entreprises sont concernées par l'accord sur le partage de la valeur ajoutée ?

Le projet d'accord entre les syndicats et le patronat prévoit notamment d'imposer aux entreprises de plus de 11 salariés de mettre en place au moins l'un des dispositifs du partage de la valeur. Pour rappel, il en existe six : la participation, l'intéressement, la prime Macron (baptisée aussi prime du partage de la valeur), l'abondement à un plan d'épargne d'entreprise ou la mise en place d'un plan d'épargne retraite. Toutefois, cette obligation n'incombera qu'aux sociétés rentables, qui ne disposent pas déjà d'un tel accord, et qui génèrent un bénéfice net au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Jusque-là, seules les entreprises de plus de 50 salariés étaient astreintes à mettre en place l'un de ces dispositifs.

Quel calendrier pour instaurer le partage de la valeur en entreprise ?

Le vice-président de la CPME en charge des affaires sociales, Eric Chevée, précise que "l'obligation n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2025". En effet, le projet d'accord stipule que "les bénéfices et les chiffres d'affaires générés par les entreprises sont évalués sur les exercices des années 2022, 2023 et 2024", ce qui rend, de fait, la mesure inapplicable avant 2025. En outre, le texte ratifié par les partenaires sociaux vise à ouvrir des négociations au sein des branches professionnelles, d'ici le 30 juin 2024. Ces discussions serviront à mettre en place des dispositifs facultatifs de partage de la valeur, encore une fois pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'objectif, selon Eric Chevée, est d'"assouplir le cadre de ces dispositifs avec des dérogations". À l'heure actuelle, c'est "la complexité de ces outils qui fait que seulement 20% des entreprises de moins de 50 salariés, utilisent la participation, l'intéressement ou la prime de partage de la valeur, contre 80% pour les grands groupes" explique le vice-président de la CPME.