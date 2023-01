Welcome To The Jungle lève 46 millions d'euros et se lance aux Etats-Unis

La plateforme, qui s'est construite autour de la recherche d'emploi, annonce se recentrer sur ses solutions BtoB et recruter une quarantaine de salariés.

Welcome To The Jungle annonce ce 26 janvier avoir bouclé une opération de 50 millions d'euros en série C, dont 46 millions d'equity. Les 4 millions restants comportent une part de dette. Revaia, XAnge et Bpifrance (via son fonds Digital Venture) remettent au pot et sont rejoints par cinq nouveaux investisseurs : blisce/, Cipio Partners, groupe ADP, Kostogri et RAISE Sherpas (via Phiture).

Plus de plateforme de streaming, pas d'offre Intranet, la start-up créée en 2015 a recentré son offre autour d'une marque à destination des entreprises, baptisée Welcome To The Jungle Solutions. Camille Fauran, directrice générale, évoque un rebranding récent. "Ce qu'on veut vraiment, suite à cette levée, c'est renforcer nos solutions autour de la marque employeur." La plateforme, qui se donne pour objectif de "productiser" cette marque employeur, revendique aujourd'hui 5 000 clients et développe une offre autour de quatre solutions Saas :

La solution marque employeur : "la vitrine où l'entreprise peut avoir ses photos, ses vidéos, les informations qu'elle a envie de donner aux candidats et les offres d'emploi associées", détaille la directrice générale. Les analytics : "On donne à l'entreprise un dashboard qui lui permet de mesurer la performance de sa marque employeur sur notre site", explique Camille Fauran. La visibilité : une solution qui propose aux entreprises de "booster leur visibilité, en mettant en avant des offres d'emploi ou des actualités". Un ATS (logiciel de gestion des recrutements), anciennement appelé Welcome Kit.

Pour le plan starter (forfait entrée de gamme), comptez 3 400 euros par an pour une entreprise de moins de 50 salariés.

Côté éditorial, "l'enjeu est de continuer à contribuer au rayonnement de notre marque, en prenant position et en incarnant notre vision du travail, avance Camille Fauran. Nous souhaitons aussi arriver à toucher une audience plus large, notamment en région, ou en dehors de la tech." La start-up aux 300 collaborateurs, revendique 3 millions de visiteurs uniques par mois.

Se lancer aux Etats-Unis avec une équipe dédiée

Si elle parlait de lancement au Royaume-Uni et en Allemagne au moment de sa dernière levée de fonds de 20 millions d'euros en 2019, la start-up n'est aujourd'hui présente qu'en France en en République tchèque. Après avoir "fini l'année 2022 à 30 millions d'euros d'ARR (revenu annuel récurrent), ce qui représentait plus de 50% de croissance par rapport à l'année précédente", Welcome To The Jungle compte se tourner vers les Etats-Unis.

"Ce qu'on fait, et notre vision du travail, résonnent pas mal avec des problématiques actuelles aux Etats-Unis où il y a tout un tas de questions sur le sens qu'on donne au travail. On se rend compte que notre offre s'adapte plutôt bien à ce marché, confie Camille Fauran. On se demande si les premiers clients cibles seront les mêmes aux Etats-Unis qu'en France, où nous avions commencé sur la tech à Paris. Aux Etats-Unis, on sait qu'il ne faut pas se disperser, c'est le conseil qu'on nous a souvent donné. On veut donc commencer en se concentrant sur la ville de New York."

Quatre salariés se consacrent déjà au contenu éditorial à destination des Etats-Unis. "Ils capitalisent sur tout ce qu'on a fait en France mais vont aussi aller chercher des contributeurs américains, notamment new yorkais, pour avoir des éclairages adaptés au marché." La start-up prévoit une quarantaine de recrutements, dont 5 à 10 personnes pour constituer une équipe dédiée au marché américain. "On va investir essentiellement sur des fonctions tech, produit et marketing", précise Camille Fauran.