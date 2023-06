L'événement Disrupt HR se tiendra à Paris le 28 septembre

Organisé pour la troisième année à Paris par Golden Bees, ce Talk RH international qui imagine le futur des ressources humaines aura lieu au Jardin d'Acclimatation le 28 septembre.

Provoquer, informer, inspirer les acteurs des ressources humaines et accompagner les évolutions du marché. Voilà la promesse de Golden Bees pour son événement Disrupt HR qui aura lieu le 28 septembre à Paris. L'événement s'adresse aux professionnels des ressources humaines mais aussi à d'autres profils, comme les experts marketing.

Disrupt HR est un Talk RH international initié aux Etats-Unis et déployé dans les plus grandes villes du monde via l'achat d'une licence. A Paris, pour la troisième fois, c'est Golden Bees qui va assurer son déroulement. Avec comme objectif d'organiser un événement convivial, réunissant des passionnés qui devront imaginer le futur des ressources humaines.

En 2022, l'édition avait rassemblé plus de 200 invités au Grand Rex. En 2023, les participants se réuniront au Jardin d'Acclimatation à partir de 15h30. Au programme : un parcours expérientiel et interactif pour faire de Disrupt HR un événement immersif. Pour cela, des conférences tenues par des speakers experts seront organisées. Mais également des tables rondes qui réuniront des participants prêts à "disrupter" le monde des RH.

Enfin, un cocktail et des animations viendront conclure cette journée. Vous pouvez vous inscrire à l'événement via ce lien. A noter que Golden Bees propose des réductions sur le prix des places jusqu'au 25 juin.