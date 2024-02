Baromètre de l'emploi tech : 2023, une année en chute libre

Les résultats observés lors du quatrième trimestre de 2023 confirment la tendance constatée l'année dernière : le nombre d'offres d'emploi tech est en baisse constante.

Pas de miracle pour le quatrième trimestre de 2023. Le nombre d'offres d'emploi tech recensées par nos partenaires Adecco Analytics et Akkodis s'élève à 104 057 pour les mois d'octobre, novembre et décembre, soit une diminution de 8% sur un trimestre et de 41% sur un an. Des résultats qui confirment l'effondrement constaté tout au long de l'année 2023.

Ce ralentissement impressionnant doit cependant être relativisé selon Marie Lardet, DRH Akkodis France. "N'oublions pas que 2022 a été une année record pour l'emploi, notamment sur les métiers du numérique. Ces chiffres témoignent d'abord d'un retour à la normale. Les niveaux sont encore relativement proches de ceux de 2019, avant la crise Covid, et il s'agissait d'une année particulièrement dynamique".

Si cette baisse "devrait se poursuivre a minima en ce début d'année", elle semble toutefois se stabiliser. En effet, la diminution d'offres d'emploi constatée au quatrième trimestre (-8%) est bien plus légère que celle observée au troisième trimestre (-23%).

Le nombre d'offres d'emploi tech s'élève à 104 057 pour le quatrième trimestre de 2023, une baisse de 41% sur un an. © JDN

A noter que la chute des offres d'emploi est observable sur toute la France mais dans des proportions inégales. Elle a notamment été très marquée en Ile-de-France, avec un écroulement des offres de près de 50% en un an (mais seulement -7% par rapport au trimestre précédent).

Comme lors du troisième trimestre, les postes de chef de projet informatique et d'ingénieur logiciel sont les plus recherchés. Celui d'ingénieur système gagne trois places et complète le podium, au détriment de "technicien informatique", désormais cinquième. Selon Marie Lardet, les "métiers en lien avec l'intelligence artificielle occuperont de plus en plus de place dans le top dix des métiers les plus recherchés dans les mois et les années à venir". Et notamment les métiers de "prompt engineer" et d'"architecte d'agent IA".

A propos d'Adecco-Analytics. Depuis 2018, Adecco-Analytics capte et analyse des millions d'offres d'emploi afin de comprendre les dynamiques et mutations du marché de l'emploi en France. Issues de 11 000 sources de recrutements avec l'aide de notre partenaire Textkernel, ces annonces sont systématiquement dédoublonnées, localisées, sectorisées et qualifiées par métier et attendus employeurs. En partenariat avec le JDN, nous avons sélectionné 175 métiers pour réaliser ce baromètre trimestriel des métiers du digital.