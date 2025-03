Ces quatre alcools sont les seuls que vous avez le droit de boire au travail - le quatrième va vous surprendre

Un article de loi insolite liste quatre boissons alcoolisées dont la consommation est autorisée sur le lieu de travail. Les connaissez-vous toutes ?

C'est une subtilité du Code du travail qui peut faire sourire. Si la loi française encadre la consommation d'alcool sur les lieux professionnels, elle ne l'interdit pas strictement. Mieux : elle définit très précisément la liste des boissons alcoolisées autorisées au sein d'une entreprise. Une précaution qui dit bien la place de certains breuvages dans la culture française et dans les habitudes de consommation.

Seules quatre alcools peuvent ainsi être introduits sur le lieu de travail, selon l'article R4228-20 du Code du travail. En tête de liste des exceptions, le vin : boisson emblématique en France, son autorisation s'inscrit dans une tradition où elle accompagnait souvent les repas des travailleurs. Tradition qui se fait désormais plus rare mais que la loi continue d'honorer.

Les trois autres alcools autorisés sont liés à des coutumes plus régionales : la bière, boisson historique du nord de la France et de l'Alsace, désormais popularisée sur tout le territoire, figure en deuxième position. Vient ensuite le cidre, breuvage dont les Normands et les Bretons se disputent la production. Le dernier de la liste, en revanche, est un peu moins connu.

Il s'agit du poiré, une boisson sucrée et effervescente à base de poire fermentée, proche du cidre. Sa fabrication, inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2019, est principalement localisée en Normandie et en Picardie.

Précisons que la consommation de ces alcools sur votre lieu de travail n'est en aucun cas un droit absolu : l'employeur conserve la possibilité de la réglementer davantage, voire de l'interdire dans le règlement intérieur ou par note de service, notamment afin de "protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident". De telles dispositions doivent toutefois "être proportionnées au but recherché", précise la loi.

Par ailleurs, le code du travail ne tolère aucunement qu'un travailleur puisse être ivre : l'article R.4228-21 précise même qu'il est "interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse." Un individu qui abuse de l'alcool s'expose donc à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, en particulier dans les secteurs où son état pourrait mettre ses collègues en danger.

Pour écarter tout risque, de nombreuses entreprises font désormais le choix d'interdire la consommation d'alcool dans leur règlement intérieur : certains le regretteront peut-être mais l'époque du vin et de la bière à la cantine parait révolue. La mode est plutôt aux fontaines à eau, et pour cause : toujours selon le Code du travail, une entreprise est dans l'obligation d'offrir de l'eau potable et fraiche à ses employés.