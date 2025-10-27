Le créateur de ChatGPT dévoile les trois métiers qui seront très bientôt remplacés par l'IA

L'intelligence artificielle progresse si vite qu'elle rivalise désormais avec des professionnels expérimentés. Une étude révèle les secteurs où la machine égale ou dépasse l'humain sur la majorité des taches.

L'intelligence artificielle ne cesse de progresser. Chaque mois apporte son lot d'améliorations, et les impacts se font déjà sentir dans le monde du travail. Face à cette évolution rapide, OpenAI, la société derrière ChatGPT, a mené une vaste étude pour mesurer précisément ce que l'IA peut accomplir aujourd'hui. L'objectif : identifier dans quels métiers les machines sont déjà aussi performantes, voire meilleures, que des professionnels qualifiés.

Pour réaliser cette enquête baptisée GDPval, OpenAI a recruté des centaines d'experts dans 44 professions différentes. Ces professionnels avaient en moyenne 14 ans d'expérience et venaient d'entreprises prestigieuses comme Google, Goldman Sachs, Microsoft, McKinsey ou Boeing. Chaque expert a créé des tâches réelles tirées de son quotidien professionnel. Ces missions n'étaient pas de simples exercices théoriques, mais des projets concrets que ces experts réalisent habituellement dans leur métier. Les modèles d'IA les plus avancés ont ensuite été testés sur ces mêmes tâches.

Les résultats montrent une progression impressionnante. Sur l'ensemble des 220 tâches les plus représentatives, les modèles d'IA ont produit des livrables jugés aussi bons ou meilleurs que ceux des experts humains dans près de la moitié des cas pour l'IA la plus performante. L'intelligence artificielle approche donc rapidement le niveau d'un professionnel expérimenté, même si elle ne l'atteint pas encore systématiquement.

Un score de 50% signifie que l'intelligence artificielle produit un travail aussi bon ou meilleur qu'un humain sur la majorité des taches. Trois métiers ont déjà franchi ce seuil critique : les gestionnaires de projet (52%), les producteurs et réalisateurs de contenu audiovisuel (50%) et les développeurs de logiciels (50%). Concrètement, cela signifie que l'IA peut désormais accomplir environ la moitié des tâches de ces professionnels avec un niveau d'expertise comparable.

Juste derrière, plusieurs professions s'en approchent dangereusement : les analystes financiers (48%), les monteurs vidéo et audio (48%) et les gestionnaires financiers (47%).

Un troisième groupe voit l'écart se réduire rapidement : les avocats spécialisés en propriété intellectuelle (47%), les gestionnaires de services de santé (47%), les journalistes (46%), les responsables informatiques (46%), les directeurs commerciaux (46%) et les conseillers financiers (46%). Ces professionnels sont à quelques points seulement du seuil fatidique des 50%.

Viennent ensuite les éditeurs (45%), les secrétaires médicaux (45%) et les agents immobiliers (45%), qui conservent encore un léger avantage. Mais avec la vitesse actuelle de progression de l'IA, cet écart pourrait disparaître dans les prochains mois.

Cela ne signifie pas que les métiers concernés vont disparaître du jour au lendemain. Mais une chose est certaine : les professionnels dont le travail consiste principalement à traiter de l'information sur un ordinateur doivent s'interroger sérieusement sur la manière dont ils peuvent se réinventer.