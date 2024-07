Vous pouvez peut-être partir en retraite plus tôt que prévu - attention à ce que dit Mon compte retraite

Dans certains cas, une information essentielle peut manquer sur l'appli Mon compte retraite, et induire sur l'âge de départ...

L'application mobile Mon compte retraite connaît un certain succès depuis son lancement. Elle permet à chacun de consulter facilement sa situation en matière de retraite et de connaître la date à laquelle il sera possible de faire valoir ses droits. Mais un élément peut ne pas être pris en compte et fausser la simulation.

L'appli Mon compte retraite réunit les données de nombreux régimes de retraite. Elle permet aux personnes encore en activité d'avoir une vue d'ensemble de leur carrière tous statuts confondus, de simuler leur future pension et de calculer leur âge de départ. Mais dans certains cas l'appli passe sous silence une information relative au nombre de trimestres validés.

En effet, elle peut ne pas prendre en compte les trimestres assimilés, également appelés "trimestres gratuits", qui sont obtenus sans avoir cotisé, pour compenser certaines périodes d'inactivité comme le chômage et la maladie. S'ils ne peuvent pas augmenter durablement la pension de retraite, ils peuvent néanmoins aider à se rapprocher de l'âge légal de taux plein et donc permettre de partir plus rapidement en retraite, sans travailler davantage.

Si des situations comme le chômage ne posent en principe pas de souci, concernant les enfants c'est plus compliqué. A ce jour, une période de maternité peut très bien ne pas être prise en compte sur l'appli Mon Compte Retraite et sur le site Info-Retraite qui dispose des mêmes données. A noter que cette problématique est aussi présente avec l'adoption d'un enfant ou son éducation qui, dans la plupart des régimes, donnent aussi droit à des trimestres assimilés.

En effet, cette information ne peut pas être connue sans déclaration préalable, et la plupart du temps, les personnes ne pensent à déclarer les périodes d'inactivité liées aux enfants qu'au moment de demander leur retraite. De nombreux actifs déjà parents peuvent donc ne pas en avoir connaissance.

Toutefois, afin de résoudre ce problème, la déclaration des enfants est désormais facilitée. Elle peut se faire en ligne sur le site info-retraite.fr, en sélectionnant "mes démarches" puis "déclarer mes enfants". Un délai de 30 jours est laissé pour fournir un justificatif d'état civil.

Le site indique toutefois que la prise en compte des informations enregistrées peut nécessiter un délai de plusieurs mois et déconseille donc son utilisation à moins de trois mois du dépôt de dossier retraite.

Par ailleurs, avoir tous ses trimestres ne doit pas dissuader de déclarer ses enfants. Cette déclaration est utile car depuis la réforme des retraites, le gouvernement a instauré une surcôte parentale, c'est-à-dire, une augmentation de la pension de retraite pour les trimestres assimilés liés aux enfants dans le public comme dans le privé. Elle n'est que temporaire, mais permet de gagner 1,25% de pension pour chaque trimestre travaillé entre 63 et 64 ans, soit 5% pour l'année complète.