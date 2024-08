Des millions de personnes vont passer à côté de plusieurs trimestres de retraite si elles ne font pas ça

La récente réforme des retraites apporte une opportunité précieuse pour de nombreux travailleurs : la validation de trimestres jusqu'alors négligés. Mais il y a une démarche à faire pour pouvoir en profiter.

Avec la récente réforme des retraites, de nombreux Français pourraient oublier des trimestres leur permettant de partir plus rapidement en retraite. En effet, certaines périodes d'activité, jusqu'alors ignorées, sont désormais prises en compte dans le calcul de la durée de cotisation.

Le principe des trimestres assimilés est simple : il s'agit de périodes d'interruption de travail, comme le chômage, la maladie ou encore le service national, qui sont comptabilisées dans le calcul de la durée d'assurance. Depuis le 1er septembre 2023, cette liste s'est allongée pour inclure certains contrats de travail qui n'existent plus aujourd'hui.

Parmi ces contrats figurent les travaux d'utilité collective (TUC), réalisés entre 1984 et 1990. Plus d'un million de jeunes ont signé ce type de contrat à l'époque, mais ces périodes n'étaient jusqu'à présent pas prises en compte pour leur retraite. La réforme vient donc compenser ce préjudice en permettant à ces personnes de valider des trimestres assimilés. A noter que ces trimestres ne changent pas le montant de la pension retraite mais permettent en revanche d'atteindre plus facilement le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein.

Pour bénéficier de ces trimestres supplémentaires, il faut être âgé d'au moins 55 ans et avoir effectué un TUC. Les personnes concernées peuvent déclarer ces périodes en se connectant à leur espace personnel sur le site de l'Assurance retraite. Il leur suffit alors de sélectionner le service "Déclarer mes stages et travaux d'utilité collective (TUC) "et d'ajouter les périodes correspondantes en précisant les dates de début et de fin. Avant 55 ans, la déclaration de ces périodes reste possible en sélectionnant le service "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants". Des justificatifs sont demandés en complément de la déclaration pour prouver l'existence des TUC.

Les TUC concernent déjà plus d'un million de personnes mais ne sont pas les seuls contrats aidés à être nouvellement pris en compte pour la retraite. Quatre autres dispositifs sont concernés : les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages jeunes volontaires (1982-1987), les stages d'initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d'insertion locale (1987-1999).

Pour ces autres contrats aidés, le principe est le même que pour les TUC : 50 jours de stage de formation professionnelle donnent droit à la validation d'un trimestre, que ces jours soient consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres par an. Les démarches à effectuer sont identiques, via l'espace personnel sur le site de l'Assurance retraite.

Autre nouveauté de la réforme des retraites : certaines situations donnent maintenant droit à des trimestres supplémentaires sous certaines conditions. C'est le cas du statut d'aidant, de sportif de haut niveau, de sapeur-pompier et d'élu local. Il est donc crucial pour toutes les personnes ayant exercé sous un des contrats aidés cités ou dans l'une de ces situations de vérifier leur relevé de carrière et de demander sa mise à jour si nécessaire.