1 Français sur 5 retrouve de l'argent oublié grâce à ce nouveau service de l'Etat

Grâce à ce nouveau service, de nombreux Français peuvent retrouver de l'argent investi et particulièrement à risque de tomber dans l'oubli...

Imaginer que l'on puisse oublier de l'argent épargné durant des années semble probablement inconcevable à de nombreuses personnes. Pourtant, ce problème est bien plus courant qu'on ne l'imagine, à tel point que l'Etat a développé un nouveau service pour y remédier.

En France, la déshérence fait parler d'elle depuis quelques années. Cette situation où ni les bénéficiaires d'un contrat, ni ses ayants droit, ne finissent par toucher les capitaux qui leur sont dus peut se produire avec différents contrats de prévoyance et notamment avec un contrat d'épargne retraite supplémentaire.

Le contrat d'épargne retraite supplémentaire est un dispositif facultatif qui permet d'améliorer sa retraite grâce au versement d'une rente ou d'un capital à la fin de sa vie active. Le site du ministère de l'Economie souligne qu'il est plus susceptible d'être oublié car il souvent souscrit via un contrat collectif en entreprise, et non à l'initiative du bénéficiaire. Un oubli au coeur du problème puisque dans ce cas, le bénéficiaire ne communique jamais le changement de ses coordonnées (téléphone, adresse...) à l'organisme bénéficiaire et il ne parle pas de ce contrat à ses éventuels ayants droit ou à ses héritiers. La bonne nouvelle, c'est qu'un site bien connu des Français apporte une solution accessible en un clic qui aurait permis à près d'1 Français sur 5 de retrouver un contrat d'épargne retraite.

Pour vérifier l'existence d'une épargne retraite à son nom, il suffit dorénavant de se connecter à son compte sur le site Info-retraite.fr et de cliquer sur "Mon épargne retraite". Ce nouvel onglet créé en début d'année 2022 doit regrouper l'ensemble des contrats d'épargne retraite de chaque personne. Deux scénarios sont alors possibles : un ou plusieurs contrats apparaissent avec leur numéro de référence et le nom de l'organisme gestionnaire ou l'écran affiche la mention "aucun contrat d'épargne retraite ne nous a été signalé à votre nom".

Une démarche simple qui peut apporter des revenus non négligeables. "Selon un premier bilan, 18 à 20% des personnes ayant réalisé une recherche ont déclaré avoir retrouvé un contrat". Voici les propos tenus par le responsable de la communication d'Union Retraite, le groupement d'intérêt public en charge du site info-retraite.fr, auprès de la rédaction Que Choisir Argent. Mais si plus de 11 millions de contrats de retraite sont déjà recensés, la base de données peut encore être enrichie.

Si aucun contrat n'est trouvé, il est donc préférable de poursuivre quelques recherches en contactant ses anciens employeurs. Ces derniers ont l'obligation de conserver les références des produits ouverts, à moins que l'entreprise n'ait disparu. Les héritiers ou ayants droit, ne peuvent pas avoir accès au compte info-retraite de leur proche décédé et doivent quant à eux se tourner vers l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (Agira). Cet organisme a l'obligation de transmettre leur demande à l'ensemble des assureurs et organismes de prévoyance.