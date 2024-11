Cette entreprise paye ses stagiaires 3000 euros par mois - le témoignage de Julien

Des stages mieux payés que certains CDI, de grandes perspectives d'évolution... Voici comment cette entreprise tente d'attirer les meilleurs jeunes.

Pendant six mois, il a été "payé environ 3 350 euros par mois net d'impôts". Ces revenus feraient rêver plus d'un salarié jeune Français et pourtant Julien, tout juste sorti d'études, était alors embauché en tant que stagiaire. 3 350 euros par mois, c'est trois fois le revenu moyen d'un stagiaire français au même âge, d'après une étude du cabinet de recrutement La Relève, partagée par le site Studyrama.

Après la crise du covid, ce jeune ingénieur sorti d'une grande école rêvait d'intégrer l'un des fleurons de la tech : Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft (entreprises que l'on regroupe sous le nom de Gafam). En 2022, il signe un stage chez Amazon, au sein du département Amazon Web Services.

Julien est alors recruté pour aider au déploiement de datacenters, de grands entrepôts techniques où des données sont stockées. De février à août 2022, il a gagné environ 2 200 euros net mensuels, auxquels l'on ajoute 800 euros d'aide au logement payée par l'entreprise et 350 euros de bonus Erasmus.

Julien venait d'intégrer le cœur de la Silicon Valley européenne : Dublin. La capitale irlandaise attire les entreprises de la tech (dont les fameux Gafam) grâce à sa fiscalité avantageuse. L'ingénieur précise que "ce niveau de rémunération de stage n'est pas spécifique à l'Irlande, c'est le même partout en Europe, y compris en France". Contacté par le Journal du Net, Amazon France ne nous a pas encore répondu, mais selon les sites Glassdoor et Studyrama, les rémunérations des stages de l'entreprise en France semblent moins élevées que celles évoquées par Julien. Malgré cela, elles restent deux fois supérieures à la moyenne nationale.

Qu'est-ce qui justifie une telle rémunération ? Une charge de travail élevée ? Des missions très complexes ? Ce qui change avec un stage en France, "ce sont les attentes, très élevées chez Amazon. On attend de nous que l'on agisse dès le départ comme des ingénieurs à part entière."

Aujourd'hui en équivalent CDI, Julien travaille toujours en Irlande sur des missions similaires mais avec plus de responsabilités et de meilleurs revenus : 74 500 euros brut annuel de base, 40 000 euros d'actions sur quatre ans, 22 500 euros de prime à l'embauche répartis sur plusieurs mois.

Julien décrit la culture d'entreprise chez Amazon Dublin comme étant globalement positive. Selon lui, l'entreprise met un fort accent sur le respect des horaires : il est encouragé à ne pas dépasser les heures de travail prévues (9h à 18h), mais même si Amazon prône un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il ressent quand même une certaine pression pour atteindre des objectifs de productivité.

Avec ces offres et cette culture d'entreprise, Amazon Europe veut attirer dès la sortie d'étude les meilleurs talents et laisse entrevoir de grandes possibilités d'évolution. "La plupart des stagiaires qui effectuent six mois chez nous se voient proposer un emploi à l'issue de leur stage. Ils sont notre vivier numéro un", précise Anne-Marie Husser, DRH Amazon France-Luxembourg, au Figaro.

"Quelle que soit l'entreprise, fidéliser ses salariés est un véritable défi. Chez Amazon, nous l'avons relevé avec une stratégie qui pourrait tenir en deux mots : entreprendre et évoluer. Nos salariés apprennent tous les jours. Nous proposons fréquemment de changer de métier", ajoute Anne-Marie Husser, dans une interview accordée au média 2empower.