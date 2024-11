Grâce à cette astuce vous saurez si cette offre du Black Friday est vraiment une bonne affaire

Le Black Friday promet des réductions massives sur des millions de produits, mais derrière les rabais alléchants, se cachent parfois des pratiques trompeuses.

La frénésie du Black Friday s'apprête à déferler sur l'Hexagone. Cet évènement originaire des Etats-Unis se tiendra officiellement le vendredi 29 novembre, même si les marchands commencent déjà à multiplier les promotions. Et si les consommateurs ne veulent pas se faire avoir, ils doivent faire face à un défi de taille : détecter les fausses "bonnes affaires".

Les fausses promotions sont en effet difficiles à détecter car certains commerçants n'hésitent pas à gonfler les prix de leurs produits à l'approche du Black Friday pour que la remise affichée le jour J paraisse spectaculaire. Un stratagème qui continue d'être observé, malgré la directive européenne de mai 2022 qui impose d'indiquer le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours comme prix de référence.

La sanction pour condamner les commerçants qui gonflent artificiellement leurs prix se veut pourtant dissuasive. Elle va jusqu'à 300 000 euros d'amende pour les entrepreneurs individuels et 1,5 million d'euros pour les sociétés. Néanmoins, le commerce en ligne et plus précisément le développement des marketplaces a démultiplié le nombre de commerçants. Dans ce contexte, espérer que tous respectent les règles est illusoire et les consommateurs doivent faire preuve de vigilance pour éviter de se faire avoir. Heureusement une astuce permet d'y arriver assez facilement.

En effet, certains sites ou applications permettent de suivre l'évolution réelle des prix et ce, de manière assez détaillée. Pour le géant du e-commerce Amazon, les deux solutions les plus connues sont les outils Camelcamelcamel et Keepa. Elles permettent un suivi du prix sur plusieurs mois. Keepa se distingue par son interface particulièrement intuitive, permettant de visualiser précisément les variations de prix jour après jour. L'extension installée sur le navigateur peut suivre plus de 3 milliards de produits à travers le monde.

Pour ceux qui préfèrent une approche plus globale, Idealo s'impose comme une référence incontournable. Si ce site comporte aussi un historique des prix, il est davantage présenté comme un comparateur de grandes enseignes en temps réel. Une recherche permet d'afficher l'évolution du prix en haut à gauche de l'écran et de montrer les différents prix pratiqués par Cdiscount, Fnac, Rakuten, Amazon ou encore Darty. De plus, une fonctionnalité particulièrement pratique permet de scanner les produits directement en magasin pour une comparaison instantanée. Par ailleurs, c'est un des rares outils de ce type à être disponible en français ce qui facilite la recherche et la lecture des résultats.

Mais le véritable atout de ces outils réside dans leur fonction d'alerte prix. En définissant un seuil de réduction souhaité (généralement -5%, -10% ou -15%) ou un montant à ne pas dépasser, le consommateur est automatiquement notifié lorsque le produit convoité atteint le prix cible. Une fonctionnalité précieuse pour ne pas manquer les véritables bonnes affaires pour le Black Friday 2024, mais aussi durant toute l'année.