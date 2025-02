Cette astuce permet de payer trois fois moins cher le permis de conduire

Passer le permis de conduire coûte de plus en plus cher. Pourtant, une méthode légale et méconnue peut vous faire économiser plus de 1 000 euros.

De l'examen théorique aux leçons pratiques, l'obtention du permis de conduire représente un véritable investissement financier, douloureux pour les budgets les plus modestes. Le coût total d'un forfait de base, qui comprend 20 heures de leçons de conduite, s'élève en moyenne à 1 234 euros, selon une étude du site Lepermislibre. Un prix qui varie beaucoup d'une région à l'autre, allant de 1 102 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 1 322 euros dans les Pays-de-la-Loire.

Le montant peut encore rapidement s'envoler si votre auto-école estime que vous avez besoin de leçons supplémentaires : d'après une étude de l'UFC-Que Choisir de 2016, les candidats se voient ajouter en moyenne 15 heures de plus, si bien que le coût total s'envole à 1 804 euros, allant même jusqu'à 2 140 euros à Paris.

Pour tenter d'alléger ce budget, de plus en plus de personnes, dont certaines ont besoin du permis B pour accéder à l'emploi, s'interrogent sur les alternatives possibles. Certains se tournent vers les auto-écoles en ligne, d'autres vers des formations accélérées offrant des prix plus raisonnables. Mais une solution encore plus économique existe, bien que peu connue du grand public.

Depuis la loi Macron de 2016, il est en effet possible de s'entrainer à la pratique de la conduite en dehors d'une auto-école, en compagnie d'un proche, en louant une voiture double commande. Mieux que la conduite accompagnée traditionnelle, cette option permet au candidat de pratiquer en toute confiance, avec une personne expérimentée (titulaire du permis B depuis plus de cinq ans) qui pourra intervenir sur les commandes en cas de danger. Le véhicule, à l'instar de ceux utilisés par les moniteurs professionnels, comporte deux jeux de pédales, deux rétroviseurs intérieurs, un boitier supplémentaire de commande des feux ainsi qu'un panneau de toit indiquant son caractère pédagogique.

Une première option consiste à louer un tel véhicule en complément d'un forfait de base de 20 heures en auto-école. Une fois vos leçons effectuées, si votre moniteur vous en préconise de nouvelles, c'est le moment d'opter pour cette alternative économe : alors qu'une leçon coûte entre 46 et 55 euros, il est possible de louer une voiture double commandes aux alentours de 20 euros de l'heure. A noter qu'elles sont proposées à la location dans certaines auto-écoles.

Pour encore plus d'économies, vous pouvez même faire l'impasse sur les leçons avec un professionnel, afin d'apprendre la pratique de la conduite uniquement avec un proche dans une voiture double commande. Vous passerez alors le permis de conduire en candidat libre, pour un coût considérablement réduit : d'après le site Aide-sociale.fr, le montant tombe à 400 euros en moyenne, comprenant l'inscription à l'examen du code et la location du véhicule pendant 20 heures d'entrainement ainsi que le jour de l'examen. Un bon plan qui soulagera plus d'un compte en banque.