1500 euros de gagnés : voici comment vérifier rapidement si un devis est une arnaque

Une astuce méconnue permet aux particuliers de détecter rapidement les devis gonflés par certains artisans peu scrupuleux.

Le changement de chaudière est acté, le professionnel est passé et le devis vient d'être envoyé, il est sous vos yeux. Maintenant une question déterminante se pose : comment savoir si ce petit bout de papier aux innombrables lignes est correct ? Comment savoir que l'artisan ne surfacture pas le devis ?

C'est que le secteur du bâtiment et particulièrement de la rénovation est sujet aux arnaques. En 2018 déjà, la répression des fraudes (DGCCRF) mettait au jour "de nombreuses pratiques commerciales trompeuses ayant conduit à des préjudices financiers parfois graves pour les consommateurs".

"Plus de la moitié des établissements contrôlés ont présenté des anomalies, ce qui témoigne d'une persistance des pratiques déloyales, conduisant la DGCCRF à maintenir une vigilance continue sur ce secteur", expliquait l'organisme dans un communiqué en 2019.

Aujourd'hui, à moins d'avoir de l'expérience dans le secteur, difficile de savoir si le devis que l'on tient entre les mains est juste. Mais savoir différencier une simple marge du professionnel d'une escroquerie en bonne et due forme peut être très difficile, sauf si l'on se fait conseiller. Pour cela, une seule chose : il suffit de demander. Un réseau social est d'ailleurs devenu maître de ces questionnements.

Reddit est une plateforme en ligne très populaire - en octobre 2024, l'application revendique 100 millions d'utilisateurs uniques par mois dans le monde. Sur Reddit, tous les jours on demande de l'aide, on échange, on discute, on débat sur des sujets divers et variés : relations sociales, contrats de travail, emprunts bancaires, mais aussi travaux.

Ici, nombreux sont les néophytes du bâtiment en quête de questions sur leurs devis. Changement de fenêtre, construction d'une cuisine, nouvelle isolation des murs : dans la section "r/immobilier", presque tous les jours des questions sont publiées pour avoir un avis sur les devis.

Récemment, un utilisateur y partageait son devis de 4 995,65 euros pour la pose de 40 m² de parquet. Les commentaires ont rapidement pointé des anomalies, notamment un tarif de pose de sol stratifié jugé "absolument abusé" à 67 euros hors taxes, ou encore des frais de dépose de plinthes et d'évacuation des gravats de 435 euros considérés comme "facile à économiser". Au total, il pourrait réaliser plus de 1 500 euros d'économies.

Dans la section r/immobilier il n'y a pas que les demandes d'avis sur des devis qui sont courants, certains utilisateurs veulent "s'assurer du sérieux d'un artisan" ou partagent leurs mésaventures avec leur propriétaire.

Si demander des conseils sur Reddit n'est bien sûr pas une technique infaillible, cela peut permettre de déceler des éléments étonnants sur un devis et aider à entamer des recherches plus approfondies. Faire réaliser un devis par d'autres artisans peut également être un moyen de se rendre compte de la pertinence de son devis.