Ce nouveau métier ne demande aucun diplôme spécifique et les salaires sont en hausse de 20%

Beaucoup de travailleurs seront déçus par l'évolution de leur revenu cette année. Mais cette profession fait exception en promettant des augmentations spectaculaires.

L'année 2025 s'annonce morose sur les fiches de paie : plusieurs cabinets de conseil prédisent un ralentissement des augmentations salariales en France. Les hausses devraient s'établir entre 2,6% et 3,6% en moyenne, contre 4,3% en 2023. Des prévisions d'autant plus frustrantes que 2024 avait déjà été maussade, avec des évolutions inférieures à 4% : un coup de frein qui suit en partie celui de l'inflation, après plusieurs années de flambée des prix.

Certaines professions échappent toutefois à la tendance et voient de belles valorisations sur leurs bulletins de paie, qui devraient se poursuivre. Dans son guide des salaires 2025, le cabinet Robert Half dévoile les métiers qui connaissent les plus fortes progressions depuis 2024 : par exemple, les trésoriers ont profité d'une hausse salariale de 11%, les gestionnaires de paie de 11,5%. Plus alléchant encore, les assistants commerciaux ont pu compter sur une évolution moyenne de 15%. Mais ce ne sont encore pas les mieux lotis.

"Les fonctions support spécialisées et RH tirent leur épingle du jeu cette année avec une augmentation globale de 6%", note le cabinet de recrutement à l'origine des chiffres. "L'organisation de la vie au bureau et le maintien du lien entre les salariés deviennent prioritaires pour les entreprises", en conclut-il. La palme de la plus forte progression salariale revient ainsi au métier d'office manager, avec une hausse de 20,5% des salaires en 2024.

L'office manager occupe désormais un poste stratégique au sein de nombreuses entreprises. Sa mission principale consiste à assister la direction sur le plan administratif et à assurer le lien avec différents interlocuteurs internes et externes. Selon les organisations, l'office manager peut aussi être amené à superviser les budgets ainsi que certains projets. Il est un véritable chef d'orchestre, dont les responsabilités nécessitent une grande polyvalence et d'excellentes qualités relationnelles.

Or ce métier riche, qui n'est apparu que récemment en France, ne fait pas encore l'objet d'un diplôme spécifique. Néanmoins, les office managers sont généralement recrutés avec un niveau d'études supérieures de deux ans minimum : un BTS d'assistant de direction ou d'assistant de manager constitue la formation minimale classique. Un master en management peut toutefois favoriser les évolutions de carrière.

Côté rémunérations, les office managers débutants pourront prétendre à un salaire mensuel brut de 35 000 euros annuel en 2025, soit près de 2300 euros net, d'après le guide des salaires de Robert Half. Avec quelques années d'expérience, le salaire atteindra 42 000 euros brut par an, soit plus de 2 700 net par mois. Les profils très expérimentés peuvent viser en moyenne 50 000 euros brut annuels, soit 3 200 net par mois.