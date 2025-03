Vous pensez quitter votre emploi cette année ? Réfléchissez bien au moment de donner votre préavis : certaines périodes sont plus propices que d'autres à rebondir.

Plus d'un tiers des salariés français envisagent de donner leur démission au cours de l'année 2025, d'après un sondage de Digitiz. Faites-vous partie de celles et ceux qui ont envie de prendre le large dans les prochains mois ? Si oui, le moment où vous allez passer à l'action a une importance car il y a des périodes où il est plus facile de rebondir.

Evidemment, tout dépend de ce qui motive votre démission. Si vous souhaitez arrêter de travailler pour partir faire un tour du monde, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous : attendez la belle saison. Mais si vous comptez retrouver au plus vite du travail, mieux vaut viser un moment de l'année où les embauches sont dynamiques.

Bien sûr, l'idéal consiste à ne démissionner qu'après avoir reçu une promesse d'embauche dans une autre boîte. Sauf qu'une vie professionnelle bien remplie ne laisse pas toujours le temps de rechercher correctement un plan B. Alors si vous décidez de quitter votre poste avant d'avoir trouvé ailleurs, assurez-vous au moins que vous n'arriverez pas sur le marché en pleine période creuse. A l'inverse, deux créneaux vous permettront d'optimiser vos chances.

Le premier s'ouvre au début de l'année civile : passés les retours de vacances en janvier, les entreprises commencent à planifier leurs recrutements et ont encore un budget tout neuf. Il est donc opportun d'envoyer un CV entre février et mars, même si les embauches restent en général dynamiques jusqu'à juin. Evitez en revanche de vous retrouver sur le carreau en été : avec les vacances scolaires, les boîtes tournent au ralenti et les RH sont parfois absents.

Un deuxième créneau très propice aux recrutements s'ouvre à la rentrée scolaire : dans de nombreux secteurs, septembre est un moment de reprise intense de l'activité. D'après le fournisseur de services RH Securex, les mois de septembre et d'octobre sont aussi ceux qui enregistrent le plus de démissions. Des postes se libèrent donc et vous pourrez profiter de ce turnover.

Evidemment, les temporalités peuvent varier d'un secteur à l'autre et il est nécessaire d'adapter votre réflexion aux spécificités de votre activité. Il faut surtout anticiper la période de préavis qui va suivre votre démission : de nombreuses conventions et accords collectifs prévoient des durées allant d'un à trois mois de travail dû après l'annonce de votre départ. Ainsi, nombre de salariés démissionnent en fin d'année mais ne quittent leur poste qu'en janvier ou février, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités.

Si votre entreprise prévoit le versement d'une prime annuelle, il serait dommage que vous en perdiez une partie en quittant votre poste avant la fin de la période fixée dans vos objectifs. Préférez donc remettre votre démission une fois que vous êtes bien certain que l'intégralité de cette somme vous sera versée.