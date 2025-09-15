6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, cette astuce peut aider à en trouver un

Si vous faites partie des 6 millions de Français sans médecin traitant, cette astuce pourrait vous permettre de trouver un professionnel de santé.

Trouver un docteur qui accepte de prendre un nouveau patient en qualité de médecin traitant peut s'apparenter à une quête du Graal. Aujourd'hui, plus de 6 millions de Français n'ont pas de professionnel de santé attitré pour suivre leur dossier médical. Ce chiffre est en augmentation continue depuis 2017. Les médecins sont libres de refuser les nouveaux patients s'ils estiment que le nombre de patients qu'ils suivent est trop important. Médecin traitant ne veut pas forcément dire médecin généraliste, un spécialiste peut occuper cette fonction.

Et ne pas avoir de médecin traitant a plusieurs conséquences directes sur la vie médicale des Français. D'abord, le remboursement des soins diminue. Une consultation chez un généraliste ou un spécialiste ne sera remboursé qu'à hauteur de 30% par l'Assurance Maladie contre 70% pour un patient qui dispose d'un médecin traitant. Si votre docteur habituel est absent et qu'il travaille dans un cabinet avec d'autres médecins, il est possible de consulter un autre professionnel de santé tout en bénéficiant du remboursement à 70%. Pour se faire, il est nécessaire que le praticien qui vous examine note sur la feuille de soins papier ou électronique qu'il remplace votre médecin traitant.

Et au-delà de l'aspect financier, une personne sans médecin traitant n'a pas un suivi optimal de sa santé. Elle a souvent tendance à moins consulter, ce qui peut entrainer un dépistage très tardif de certaines maladies ou pathologies. Son accès aux médecins spécialistes est souvent restreint.

Pour aider les citoyens en difficulté, une solution existe : les organisations coordonnées territoriales. Ce vaste terme englobe différentes structures comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé. Elles sont souvent mises en place par des médecins sur un territoire défini pour répondre aux besoins de la population en matière de soin. Elles organisent des téléconsultations et orientent les patients vers les soins adaptés. Une fois le besoin du patient entendu, les organisations coordonnées territoriales peuvent lui désigner un médecin traitant qui le suivra sur le long terme.

Attention, une priorisation est tout de même mise en place. "La CPTS pourra, en lien notamment avec l'Assurance Maladie, identifier les patients concernés et déterminera le degré de priorité du patient au regard de ses besoins de santé. Ensuite, les professionnels détermineront qui, au sein de leur CPTS, est en capacité d'assurer le suivi de nouveaux patients. Ainsi, un patient qui cherche un médecin pourra solliciter la CPTS de son territoire pour se faire aider dans sa recherche, " note le site de l'Assurance Maladie. Les patients privilégiés sont les personnes âgées de plus de 70 ans, en situation de précarité, ou souffrant d'une affection de longue durée. Il existe 42 organisations territoriales coordonnées sur l'ensemble du territoire français. La liste est disponible sur le site de l'Assurance Maladie.