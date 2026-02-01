C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France mais personne ne le connaît : comment y faire carrière ?

Vous visez une reconversion professionnelle lucrative sans passer par de longues études ? Selon les derniers indicateurs de l'Insee, un métier permet de toucher un salaire 2 100 euros par mois, en moyenne, sans diplôme du supérieur.

Pas de diplôme, pas de grande école, pas de parcours d’élite et pourtant, ce métier affiche un salaire moyen de 2 100 euros nets par mois. C’est tout simplement le métier sans diplôme du supérieur le mieux payé de France, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (Insee).

A titre de comparaison, les électriciens du bâtiment, les assistants dentaires ou encore les aides-soignants perçoivent des salaires équivalents, mais requièrent une qualification pour être exercés. Ce métier essentiel au fonctionnement des ports reste pourtant largement méconnu : le lamaneur.

Durant sa carrière, le lamaneur assure l’amarrage et le désamarrage des navires sur le quai dans les ports maritimes ou fluviaux. Il travaille par tous les temps et doit appliquer strictement les consignes de sécurité. “Sans le lamaneur, aucun navire ne quitte ni n’accoste en toute sécurité. Son rôle est discret mais fondamental dans l’univers portuaire”, résume la plateforme d’emploi Hellowork.

Travail physique, exposition permanente aux risques, responsabilités directes sur la sécurité des personnes, des navires et des infrastructures : des conditions de travail exigeantes. A cela s’ajoutent des horaires contraignants. Au port du Havre, premier port français, les lamaneurs assurent le service 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Hellowork précise qu’aucune qualification (BEP, CAP, bac ou diplôme du supérieur) n’est imposée à l’embauche “mais une formation maritime est indispensable”. Cette formation s’effectue principalement sur le terrain et au sein des structures portuaires, avec des habilitations professionnelles spécifiques pour la navigation et la sécurité maritime.

L’Insee précise que les métiers non qualifiés les mieux rémunérés ne se limitent pas aux seuls lamaneurs. Ils incluent également les chargeurs d’avion, les arrimeurs et, plus largement, les agents non qualifiés des services d’exploitation des transports, soit environ 31 300 salariés en 2024.

Ces données proviennent des bases “Tous salariés” de l’Insee qui détaillent les niveaux de rémunération, les caractéristiques des emplois et celles des établissements. On y apprend, sans grande surprise, que les chefs de grande entreprise et les cadres des marchés financiers sont les salariés les mieux payés de France : payés 16 900 euros et 11 100 euros, respectivement.

A l’autre extrémité de l’échelle, les apprentis boulangers, bouchers ou charcutiers, rémunérés autour de 1 000 euros nets par mois, ainsi que les métalliers, serruriers ou réparateurs en mécanique non qualifiés, payés environ 1 300 euros, figurent parmi les métiers les moins bien rémunérés de France.

Tous ces salaires sont exprimés en net de prélèvements sociaux, avant prélèvement de l'impôt sur le revenu.