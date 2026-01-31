Le montant maximum des indemnités journalières augmente au 1er février : voici ce que peuvent toucher les salariés en arrêt maladie

De nouvelles règles de calcul des indemnités journalières entrent en vigueur le 1er février. La somme augmente pour les salariés.

C'est une question legitime lorsqu'on est en arrêt maladie : quelle somme va-t-elle tomber sur le compte bancaire à la fin du mois ? Or un changement intervient pour tous les salariés français dès le 1er février. Le changement n'est pas lié au mode de calcul mais bien aux montants alloués aux travailleurs faisant l'objet d'un arrêt maladie.

Pour rappel, l'indemnité journalière représente 50% du salaire journalier de base. Pour obtenir ce salaire, l'Assurance Maladie additionne les 3 derniers salaires mensuels bruts du travailleur. Le total est ensuite divisé par 91,25, chiffre qui correspond à la moyenne de jours dans un trimestre. Par exemple, pour un salarié qui gagne 3000 euros bruts par mois, le salaire journalier de base est de 98,63 euros bruts (9000/91,25). En divisant ce chiffre par 2, on obtient les 50% versés par l'Assurance Maladie à savoir 49,31 euros bruts.

Même si vous gagnez très bien votre vie, la Sécurité sociale plafonne le montant des indemnités journalières qu'elle peut verser. Ce plafond correspond à 1,4 fois le Smic. Si votre arrêt maladie a débuté en janvier 2026, ce montant est calculé à partir du Smic en vigueur le 1er décembre 2025, ce qui donne 2 522,52 euros bruts. Ainsi, l'indemnité journalière maximale s'élève à 41,47 euros bruts pour les arrêts de travail prescrits en janvier 2026.

C'est là où le changement intervient. A partir du 1er février 2026, le plafond sera calculé sur le nouveau Smic, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Revalorisé, le Smic est plus élevé et par conséquent le plafond aussi de l'Assurance Maladie aussi. Il est désormais à 2 552,24 euros bruts, ce qui augmente mécaniquement l'indemnité journalière maximale. Elle grimpe désormais à 41,95 euros bruts par jour.

Pendant les 3 premiers jours de votre arrêt de travail, aucune indemnité journalière n'est versée en raison du délai de carence. Les indemnités journalières ne vous sont dues qu'à compter du 4e jour de l'arrêt de travail. Toutefois, il est possible que votre salaire soit maintenu même pendant les 3 jours de carence selon la convention collective en vigueur dans votre entreprise. Toutes ces règles ne s'appliquent qu'aux salariés du privé.

Le site de l'Assurance Maladie Ameli.fr recense le montant maximal de chaque autre indemnité pouvant être versée. Ainsi, l'indemnité maximale pour les motifs familiaux (maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption, deuil) s'élève à 104,02 euros bruts par jour. En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle le montant maximal est de 240,49 euros bruts par jour, soit 60% du salaire journalier de base. Au delà de 29 jours d'arrêt maladie pour ce motif, l'indemnité maximale atteint 320,66 euros bruts par jour, soit 80% du salaire journalier.