Déconfinement du 2 juin : à quoi ressemblera la deuxième phase ?

La France est sur le point d'entamer la phase 2 de son déconfinement. De nouvelles annonces d'Edouard Philippe sont attendues ce jeudi 28 mai à 16 heures, sur la réouverture des restaurants, notamment. Une nouvelle carte avec les zones vertes et rouges de l'Hexagone sera également dévoilée.

[Mise à jour du jeudi 28 mai 2020 à 11h40] Les annonces d'Edouard Philippe sur les modalités de mise en oeuvre de la phase 2 du déconfinement à compter du 2 juin, prévues à 16 heures ce jeudi à l'issue d'un conseil de défense, sont très attendues. Des précisions seront notamment apportées sur l'organisation des vacances d'été, sur le maintien ou non de la restriction des déplacements qui consistent à sortir d'un périmètre à la fois de 100 kilomètres autour de son domicile et de son département de résidence ou encore sur la réouverture des restaurants et cafés. Ces établissements pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les départements verts, dans le respect de règles sanitaires qui seront, elles aussi, précisées à cette occasion. La carte du déconfinement sera donc mise à jour et on saura dès cet après-midi si une ou plusieurs des régions rouges dans la précédente carte, à savoir les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Bourgogne Franche Comté et le Grand Est, passeront en vert en juin. L'enjeu est de taille : outre celle des restaurants, le Premier ministre avait annoncé que l'ouverture des lycées pourrait être envisagée dans les départements en vert en cas de maintien de bons indicateurs. Pour rappel, le 7 mai dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran avait dévoilé la carte finale de l'activité épidémique synthétisant les 3 indicateurs présentés fin avril : le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation et la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus. Parmi les établissements qui espèrent rouvrir en zone verte à compter de ce 2 juin figurent aussi les salles de sport. Du côté de ce qui a déjà été acté, le ministère des Sports a établi un protocole pour la réouverture d'une vingtaine de piscines lors d'une phase test.

"En Ile-de-France, le nombre de cas baisse, sûrement, lentement, mais il reste élevé. Plus que ce que nous espérions", avait expliqué le Premier ministre le 7 mai dernier. "Nous pouvons déconfiner mais du fait qu'il reste du virus en circulation et que cette région est évidemment très dense et peuplée, la discipline sera renforcée." Dans les transports en commun franciliens, notamment, des règles très strictes ont été mises en œuvre à compter du 11 mai. "Je n'exclus pas que des mesures supplémentaires puissent être décidées si la distanciation physique n'était pas respectée et si la situation ne s'améliorait pas", avait même prévenu le chef du gouvernement.

En Ile-de-France, l'accès aux transports aux transports aux heures de pointe est réservé à ceux qui peuvent fournir une attestation de l'employeur ou peuvent justifier d'un motif impérieux pour se déplacer, sous peine d'une amende de 135 euros. Aussi, le port du masque y est obligatoire.

Autre restriction en Ile-de-France : contrairement à l'ensemble du territoire, les centres commerciaux de 40 000 mètres carrés et plus ne sont pas autorisés à rouvrir à compter du 11 mai, même avec l'accord du préfet. A noter toutefois que le tribunal administratif a suspendu l'arrêté de fermeture émis par la préfecture de police en application de cette décision et que le centre commercial Beaugrenelle rouvert ses portes le 20 mai dernier. Les médiathèques, bibliothèques, petits musées, forêts et cimetières font partie des lieux publics autorisés à rouvrir à partir du 11 mai.

Les règles de déconfinement qui prévalent à Paris sont les mêmes que celles applicables dans toutes l'Ile-de-France. A savoir la réservation aux heures de pointe des transports en commun aux salariés munis d'une attestation de l'employeur ou pouvant justifier d'un motif impérieux pour se déplacer et le port du masque obligatoire dans les transports.

En matière de transports, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, avait expliqué lors de la conférence de presse du 7 mai sur le déconfinement que l'objectif était "d'augmenter l'offre de transport très rapidement et de maîtriser la demande. Dès le 11 mai, l'offre de transport de proximité augmentera avec un minimum de 50% des capacité habituelles pour atteindre 100% début juin". En Ile-de-France, cette augmentation ira plus vite et la RATP a passé son offre à plus de 75% dès lundi 11 contre 30% le 7 mai. La fréquentation, elle, est plafonnée à 15%. "Le télétravail reste pour tous ceux qui le peuvent la règle."

Au sujet des déplacements interrégionaux, ceux-ci resteront très fortement limités : "L'offre sera volontairement réduite. Elle doit passer de 7% le 7 mai pour les TGV Intercités à 20 à 30% le 11 mai pour atteindre maximum 40% de l'offre fin mai. La réservation sera obligatoire et l'occupation des trains plafonnée à 50% des places". Le port du masque grand public est obligatoire à partir de 11 ans. L'infraction à cette règle fait l'objet d'une verbalisation de 135 euros tout comme l'accès aux TGV sans réservation ou encore l'accès aux transports en commun en heure de pointe sans attestation.

A partir du 11 mai 2020, les déplacements de plus de 100 kilomètres à vol d'oiseau en dehors du département de résidence restent interdits, sauf motif professionnel ou familial impérieux. "C'est-à-dire avoir un métier qui exige la mobilité", avait illustré Christophe Castaner lors de la conférence de presse du 7 mai, comme par exemple celui de transporteur. Pour ces métiers, qui exigent des déplacements récurrents, un justificatif de déplacement professionnel spécifique est disponible.

Le deuil ou encore l'aide à une personne vulnérable font quant à eux partie des motifs familiaux impérieux, avait précisé le ministre de l'Intérieur. Les déplacements liés à des changements de domicile ne pouvant être reportés ont également été ajoutés à la liste des motifs. Ces déplacements sont autorisés à condition de présenter une nouvelle attestation. En cas de contrôle en voiture sur un trajet de plus de 100 kilomètres en dehors du département de résidence, le conducteur devra donc présenter cette attestation, faut de quoi il s'exposera à une contravention de 135 euros. Le maintien de la fermeture des frontières nationales jusqu'au 15 juin au moins a été décidée avec préservation, toutefois, de la libre circulation des travailleurs frontaliers.

Le 11 mai, l'attestation de déplacement dérogatoire a disparu (sauf à Mayotte, où le déconfinement est repoussé) et laissé place à deux nouveaux types d'attestation : une attestation pour les déplacements de plus de 100 kilomètres, nécessaire pour les trajets de plus de 100 kilomètres à vol d'oiseau du domicile en dehors du département de résidence, et une attestation pour emprunter les transports en commun aux heures de pointe en Ile-de-France.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les transports en commun dont les trains, dans les taxis, dans les VTC et dans les véhicules de covoiturage (en l'absence de barrière physique séparant le conducteur du passager) ainsi que dans les avions.

Le port du masque en entreprise n'est pas obligatoire. Sauf "lorsque certaines situations (en principe réduites au maximum par application des mesures collectives) comportent un risque non maîtrisable de rupture accidentelle de la distanciation physique (y compris par le non-respect par l'usager/salarié lui-même)", précise le protocole national de déconfinement publié par le ministère du Travail (voir notre article pour faire un masque en tissu). Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, des mesures complémentaires comme le port du masque "grand public" sont à mettre en place par l'employeur.

Dans les établissements scolaires, le port du masque est obligatoire pour :

Les personnels (en maternelle, primaire, collège et lycée) dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas) être respectées. C'est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus jeunes avec lesquels la distanciation d'un mètre peut difficilement être respectée

Les collégiens/lycéens dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas) être respectées.

Tous les commerces ont pu rouvrir à compter du lundi 11 mai, à l'exception des "lieux de convivialité" et des lieux culturels. Les cafés, bars et restaurants mais aussi les cinémas, salles de spectacle, salles des fêtes et lieux de sports sont donc restés fermés. Une exception est faite pour les "lieux culturels de proximité" qui, eux, ont été autorisés à rouvrir, dans le respect des règles sanitaires : bibliothèques, médiathèques, petits musées.... Pour connaître la liste des lieux autorisés à rouvrir dès le 11 mai, consultez notre article dédié.

C'est un déconfinement par région et non pas par département qui a été décidé par le gouvernement. Ainsi, tous les départements des quatre régions suivantes sont catégorisés en zone rouge lors de la première phase de déconfinement, qui a commencé le 11 mai : les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Bourgogne Franche Comté et le Grand Est restent en rouge. Dans ces régions, des règles de déconfinement plus strictes sont aménagées. En Ile-de-France, par exemple, l'accès aux transports aux transports aux heures de pointe est réservé à ceux qui peuvent fournir une attestation de l'employeur ou peuvent justifier d'un motif impérieux pour se déplacer, avec une tolérance les premiers jours.

La carte définitive du déconfinement a été dévoilée le jeudi 7 mai. Dans les départements en vert, peu impactés par l'épidémie, le déconfinement est intervenu comme prévu à compter du lundi 11 mai. Dans ceux qui apparaissent en rouge, en revanche, le déconfinement a bien lieu à partir du 11 mai, mais de manière plus stricte (sauf à Mayotte, où le déconfinement a été repoussé). Trois critères sont utilisés pour déterminer la couleur des départements, laquelle reste rouge dès lors qu'un seul d'entre eux n'est pas validé :

Le taux de circulation du virus

Les capacités hospitalières en réanimation

La capacité locale de tests de détection des porteurs du virus. A noter que cet indicateur est vert pour l'ensemble des départements français sur la carte présentée le 7 mai par le ministre de la Santé Olivier Véran. Autrement dit, tous les besoins en tests estimés à compter du 11 mai sont couverts.

Une nouvelle carte sera dévoilée le jeudi 28 mai 2020 à l'occasion de la présentation par le gouvernement des modalités de mise en oeuvre de la deuxième phase de déconfinement à compter du mardi 2 juin.

Carte définitive du déconfinement présentée le jeudi 7 mai. © Ministère de la Santé

Couleur attribuée par département sur la carte définitive du déconfinement dévoilée le 7 mai Département Couleur Département Couleur Ain Vert Isère Vert Aisne Rouge Jura Rouge Allier Vert La Réunion Vert Alpes-de-Haute-Provence Vert Landes Vert Alpes-Maritimes Vert Loire Vert Ardèche Vert Loire-Atlantique Vert Ardennes Rouge Loiret Vert Ariège Vert Loir-et-Cher Vert Aube Rouge Lot Vert Aude Vert Lot-et-Garonne Vert Aveyron Vert Lozère Vert Bas-Rhin Rouge Maine-et-Loire Vert Bouches-du-Rhône Vert Manche Rouge Calvados Vert Marne Rouge Cantal Vert Martinique Vert Charente Vert Mayenne Vert Charente-Maritime Vert Mayotte Rouge Cher Vert Meurthe-et-Moselle Rouge Corrèze Vert Meuse Rouge Corse-du-Sud Vert Morbihan Vert Côte-d'Or Rouge Moselle Rouge Côtes-d'Armor Vert Nièvre Rouge Creuse Vert Nord Rouge Deux-Sèvres Vert Oise Vert Dordogne Vert Orne Vert Doubs Rouge Paris Rouge Drôme Vert Pas-de-Calais Rouge Essonne Rouge Puy-de-Dôme Vert Eure Vert Pyrénées-Atlantiques Vert Eure-et-Loir Vert Pyrénées-Orientales Vert Finistère Vert Rhône Vert Gard Vert Saône-et-Loire Rouge Gers Vert Sarthe Vert Gironde Vert Savoie Vert Guadeloupe Vert Seine-et-Marne Rouge Guyane Vert Seine-Maritime Vert Haute-Corse Vert Seine-Saint-Denis Rouge Haute-Garonne Vert Somme Rouge Haute-Loire Vert Tarn Vert Haute-Marne Rouge Tarn-et-Garonne Vert Hautes-Alpes Vert Territoire de Belfort Rouge Haute-Saône Rouge Val-de-Marne Rouge Haute-Savoie Vert Val-d'Oise Rouge Hautes-Pyrénées Vert Var Vert Haute-Vienne Vert Vaucluse Vert Haut-Rhin Rouge Vendée Vert Hauts-de-Seine Rouge Vienne Vert Hérault Vert Vosges Rouge Ille-et-Vilaine Vert Yonne Rouge Indre Vert Yvelines Rouge Indre-et-Loire Vert

Fermés depuis le 16 mars dernier, les écoles et établissements scolaires ont rouvert progressivement, à partir du 11 mai 2020 pour les écoles maternelles et élémentaires et à partir du 18 mai 2020 pour les établissements du secondaire. Le retour à l'école se fait toutefois "sur la base du volontariat", comme l'avait annoncé le gouvernement. Les parents souhaitant continuer de garder leurs enfants à la maison alors que leur école a rouvert peuvent bénéficier du chômage partiel durant la première phase de déconfinement. A compter du 2 juin, les parents ne peuvent plus bénéficier du chômage partiel, sauf si l'école de leur enfant est encore fermée et qu'ils ne disposent pas de mode de garde alternatif. Pour les lycées, la décision de rouvrir sera prise fin mai ; la reprise se ferait début juin et commencerait par les lycées professionnels.

Le plan de déconfinement est un plan progressif : si les mesures de confinement commencent à être levées à compter du 11 mai, le retour à la vie d'avant n'est pas pour tout de suite, a martelé l'exécutif ces dernières semaines. L'organisation de la vie quotidienne et sociale s'en trouve donc modifiée. Retrouvez-ci dessous l'infographie réalisée par le gouvernement qui résume ce qu'il est de nouveau possible de faire à partir du 11 mai et ce qui reste interdit.