Confinement : Noël peut se dérouler sereinement selon Macron

RECONFINEMENT. La France échappe pour l'instant à un confinement de l'ensemble de sa population ou des seules personnes non-vaccinées. Selon le chef de l'Etat, les mesures prises devraient permettre de passer des fêtes de fin d'année sereines, sans confinement ni couvre-feu.

[Mis à jour le mercredi 8 décembre 2021 à 10h5] Malgré de récents tours de vis, le chef de l'Etat se veut rassurant sur la situation sanitaire de la France. En déplacement dans l'Allier, Emmanuel Macron affirme qu'il "croi[t] profondément" que Noël et les fêtes de fin d'année peuvent se dérouler sereinement. Il estime que son gouvernement a "essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée". Il souligne que "Les Français et les Françaises ont fait des efforts considérables. En étant civiques, en se vaccinant, en faisant les rappels". C'est, selon lui, ce qui évite à la France d'avoir pour le moment à prendre des mesures plus drastiques. Seules les discothèques n'ont pas échappé à un confinement, puisqu'elles fermeront pour quatre semaines ce vendredi. Le gouvernement appelle cependant la population à réduire ses interactions sociales et les entreprises à supprimer les moments de convivialité et à favoriser le télétravail dès que c'est possible, afin de freiner la circulation de la Covid-19.

Ni confinement, ni couvre-feu, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son intervention du jeudi 25 novembre. Mais face à la cinquième vague de contaminations au covid-19, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d’agir. Une réaction qui tient en quelques points, que voici :

rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, dès 5 mois après la 2e injection

passe sanitaire désactivé après 7 mois si le rappel n'a pas été effectué

masque obligatoire dans tous les lieux couverts à partir du 26 novembre

tests PCR et antigéniques désormais valables seulement 24 heures pour faire office de passe sanitaire.

Attention, la validité de 7 mois pour le passe sanitaire démarre le 15 janvier 2022. Concrètement, toutes les personnes ayant obtenu leur passe avant le 15 juin 2021 le perdront le 15 janvier s'ils n'ont pas reçu leur date de rappel.

Un conseil sanitaire s'est tenu quelques jours plus tard, le lundi 8 décembre. Là encore, aucun confinement ni couvre-feu n'a été décidé. Le Premier ministre a ensuite tenu une conférence de presse en compagnie du ministre de la Santé, durant laquelle il a cependant annoncé une fermeture des discothèques pour quatre semaines à compter du vendredi 10 décembre. Il a assuré un prochain renforcement des contrôles du passe sanitaire et émis un certain nombre de recommandations, notamment sur le télétravail.

Dans les écoles, le protocole sanitaire va être rehaussé au niveau 3, dans lequel le port du masque est obligatoire même en extérieur, et certaines activités sportives de contact sont supprimées. La restauration sera aménagée dans les écoles pour éviter le brassage.

Si un nouveau confinement ne peut pas totalement être exclu à plus long terme, le gouvernement estime que la France pourrait l'éviter en respectant ses recommandations. Le Premier ministre a assuré que "si nous savons être responsables et vigilants durant les trois semaines", il n'y aura pas besoin d'autres mesures, et les fêtes de Noël pourront se dérouler sans restrictions supplémentaires.

Les pays qui reconfinent (ou presque)

Plusieurs pays européens ont annoncé récemment des mesures de ce type. Ainsi, en Allemagne, il n'est plus possible pour les personnes non vaccinées d'accéder aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture et de loisirs. Elles ont aussi l'obligation de limiter leurs contacts avec d'autres personnes, que ce soit à domicile ou en dehors. En Italie, des restrictions du même type sont en application depuis aujourd'hui, et seules les personnes récemment guéries de la maladie sont dispensées de vaccination pour se rendre dans des lieux sportifs ou culturels ou des restaurants. En revanche, les tests négatifs restent suffisants pour se rendre à son travail ou dans les transports, y compris les transport en commun. L'Autriche entamera son déconfinement lundi 13 décembre, mais cela ne concernera que les personnes vaccinées ou ayant contracté récemment la maladie.