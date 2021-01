"Reconfinement : pas d'annonce avant ce week-end ?"

[CONFINEMENT] Et de trois ? La question d'un troisième confinement imminent en France sera abordée ce mercredi 27 janvier à l'Elysée en Conseil de défense sanitaire.

Le reconfinement, moins imminent qu'on ne le croyait ? Ce dimanche, le JDD écrivait que ce n'était "plus qu'une question de jours". "La décision est sur le point d'être prise", ajoutait l'hebdomadaire, citant "plusieurs sources haut placées au sein de l'exécutif". La date du mercredi 27 janvier était même évoquée pour une annonce du président de la République, selon le JDD. De son côté, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy se livrait le même jour à un constat alarmant sur le plateau de BFMTV, estimant qu'un nouveau confinement devait entrer en vigueur en France pour faire face aux variants, lesquels "changent complètement la donne" sanitaire, et qu'il y avait "urgence". Changement de ton ce mardi : "On n'est pas à une semaine près", nuance le médecin dans les colonnes de Libération. Et de préciser sa pensée auprès de BFMTV de nouveau : "La décision doit être prise entre la fin de semaine et le milieu de la semaine prochaine. On n’est pas à 3 jours près, ce n’est pas de l’extrême urgence comme une opération chirurgicale. Cette décision est extrêmement lourde il faut tout peser". D'après les informations confiées par "une source proche" à LCI, le chef de l'Etat ne prendra pas la parole avant samedi 30 janvier pour annoncer de nouvelles mesures, parmi lesquelles un potentiel reconfinement. Pour rappel, officiellement, plusieurs scénarios sont à l'étude : le maintien du couvre-feu à 18 heures partout sur le territoire si le bilan de cette mesure instaurée le 16 janvier dernier, dont les résultats seront prochainement disponibles, démontre son efficacité, un couvre-feu allégé comme celui mis en place en novembre dernier et un confinement plus strict, comme celui instauré au printemps 2020. Un conseil de défense sanitaire se tiendra ce mercredi 27 janvier à l'Elysée. D'ici là, le point sur les dernières annonces.