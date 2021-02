Discours de Castex : confinements locaux ? Quelles annonces ?

[DISCOURS CASTEX] Le Premier ministre tiendra une conférence de presse ce jeudi à 18h. Des restrictions locales, comme celles prévues sur le littoral des Alpes-Maritimes et à Dunkerque, pourraient se multiplier en métropole.

15:57 - La circulation des variants en hausse dans l'Hexagone Alors que l'épidémie semble repartir à la hausse dans l'Hexagone, les variants seraient progressivement en train de remplacer la souche historique du Covid-19. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué lors de son dernier point presse, jeudi 18 février, que le variant britannique représentait désormais 36% des contaminations en France et le variant sud-africain 5%. La circulation en hausse des variants, plus contagieux que la souche historique, pourrait impliquer "une croissance rapide des cas" dans les semaines à venir, d'après l'Inserm.

15:36 - Un sommet européen pour une stratégie commune face aux variants Face à la menace des variants du Covid-19, les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à 15 heures en visioconférence. Les Vingt-Sept devraient profiter de ce sommet virtuel pour évoquer les restrictions de circulation entre pays ou encore l'éventualité d'un futur "passeport vaccinal".

15:31 - La vaccination ne suffira pas à éviter un bond des hospitalisations, selon l'Institut Pasteur Dans une étude publiée ce mercredi, l'Institut Pasteur estime que l'avancée de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans l'Hexagone ne permettra pas à elle seule d'éviter une poussée des hospitalisations à un niveau supérieur au pic de la première vague. En cause, la progression du variant britannique, jugé 50% plus contagieux que la souche historique. Il devrait peser pour plus de la moitié des nouveaux cas positifs dès le 1er mars et 91% au 1er avril, estiment les chercheurs.

15:22 - Pour l'OMS, le "Covid long" doit être une priorité Les symptômes durables du Covid-19, qui affectent de plus en plus de malades, doivent être "de la plus haute importance pour toutes les autorités sanitaires" a affirmé ce jeudi Hans Kluge, directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. "C'est une priorité claire pour l'OMS" et les personnes souffrant de ces symptômes "doivent être entendues si nous voulons comprendre les conséquences à long terme" a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

15:12 - "Fermer l'Ile-de-France tout de suite" Les voix de scientifiques appelant à un durcissement local des mesures sanitaires continuent de s'élever. Invité de BFMTV ce jeudi, Rakif Masmoudi, médecin urgentiste à l'Hôpital européen Georges Pompidou de Paris estime qu'"Il faut fermer l'Ile-de-France tout de suite. On n'est pas dans l'exponentiel mais dans une situation tendue tous les jours".

15:10 - Prolongation du confinement à Mayotte ? Le préfet de Mayotte doit faire savoir ce jeudi 25 février si le confinement, mis en place il y a trois semaines le 5 février, est prolongé ou non. Malgré les restrictions strictes, les chiffres de l'épidémie restent préoccupants sur l'île, dont l'hôpital unique est sous forte tension. Les autorités sont contraintes d'évacuer des patients vers La Réunion, alors que le variant sud-africain représente désormais 100% des nouveaux cas à Mayotte.

15:03 - Axa condamné en appel à indemniser un restaurateur L'assureur Axa a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes d'exploitation dues au Covid-19. C'est la première fois qu'une juridiction d'appel statue au fond sur ce type de litiges, dont sont actuellement saisies d'autres cours.

15:01 - Un confinement partiel ne suffira "probablement pas", selon Rémi Salomon "Je pense qu’il faut vraiment diminuer les interactions sept jours sur sept, il faut éviter les rencontres hors du cercle familial le plus possible. Il faut du discernement, il faudra continuer en prenant plus de mesures à l’école peut-être, il faut des moyens humains supplémentaires", a insisté le président de la Commission médicale d’établissement de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au micro de BFMTV-RMC ce jeudi. Le professeur pointe notamment du doigt l'irresponsabilité de certains comportements : "Le virus se propage aussi dans la semaine. Il y a les mesures que le gouvernement prend, et le comportement des gens. On peut prendre des mesures et les gens peuvent ne pas les suivre".

14:56 - Le Conseil scientifique avait recommandé un confinement strict pour le mois de février Dans une note rédigée le 29 janvier dernier rendue publique cette semaine, le Conseil scientifique avait préconisé un "confinement strict de quatre semaines" à compter du mois de février. Le rapport faisait état de la "transmissibilité accrue du variant anglais" et recommandait un reconfinement après avoir observé l'impact positif de mesures renforcées dans les pays les plus touchés par le variant, comme l'Angleterre, l'Irlande et le Portugal. Sans renforcement des restrictions, le Conseil scientifique concluait à "une résurgence rapide des cas de mi-mars à avril".

14:55 - Les départements qui inquiètent Si les taux d'incidence qui y sont relevés n'atteignent pas le niveau enregistré dans les Alpes Maritimes (599,8 cas pour 100 000 habitants) ou à Dunkerque (901), 9 départements présentent un taux d'incidence supérieur à 290 cas positifs pour 100 000 habitants : le Pas-de-Calais (352,4), les Bouches-du-Rhône (335,2), la Seine-Saint-Denis (317,8), le Var (314), la Moselle (310,8), le Nord (304), Paris (303,6), le Val-de-Marne (301) et la Somme (297). Ces territoires pourraient être concernés par un durcissement des restrictions. Réponses ce soir lors de la conférence de presse de Jean Castex.

13:10 - Nouvelles restrictions à la frontière franco-allemande en Moselle Dans un communiqué commun, Olivier Véran et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune annoncent un renforcement des mesures dans le département de la Moselle, à compter de lundi 1er mars. Le communiqué indique notamment l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous les déplacements non-professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et la Moselle.

12:39 - Le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées passe le cap des 100 000 depuis le début de la crise Selon des données publiées ce jeudi 25 février par le ministère du Travail, le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées, liées à une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a franchi le cap des 100 000 depuis mars 2020 et le début de la pandémie.

12:34 - Ouverture de la vaccination aux 50-64 ans Une nouvelle phase de vaccination s'ouvre ce jeudi avec l'administration du vaccin AstraZeneca par les médecins généralistes et les médecins du travail. Le vaccin mis au point par AstraZeneca n'ayant pas encore été testé chez les plus de 65 ans, la nouvelle phase de vaccination concerne seulement les personnes âgées de 50 à 64 ans présentant certaines comorbidités, tandis que les 65-74 ans n'y ont toujours pas accès. Le responsable de la stratégie vaccinale Alain Fischer a toutefois assuré il y a une semaine, jeudi 18 février, au micro d'Europe 1 que les 65-74 ans "devraient pouvoir commencer à être vaccinés début avril", en fonction des quantités disponibles des vaccins de Pfizer et Moderna, et en comptant sur l'arrivée du vaccin Janssen.

12:33 - Confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes et l'agglomération de Dunkerque Des confinements locaux seront en vigueur pour la première fois en métropole les deux prochains week-ends (les 27-28 février et 6-7 mars) sur le littoral des Alpes-Maritimes et dans l'agglomération de Dunkerque. Ce confinement partiel s'ajoute aux mesures de couvre-feu national. Dans ces deux zones, l'obligation du port du masque sera renforcée et les commerces de plus de 5 000 mètres carrés (hors alimentaires et établissements de santé) ne seront plus autorisés qu'à proposer du "click and collect" les deux prochaines semaines.