[EN DIRECT] Discours de Castex : quelles annonces pour l'Ile-de-France ?

[DISCOURS DE CASTEX] Ce jeudi 18 mars à 19 heures, le Premier ministre détaillera les nouvelles restrictions applicables dès ce week-end en Ile-de-France, notamment.

[L'ESSENTIEL] Nouvelle grand-messe pour Jean Castex. Le Premier ministre prendra la parole ce jeudi 18 mars à 19 heures en conférence de presse, avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Une allocution particulièrement attendue des 18 millions de Franciliens, notamment, auxquels le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déjà promis de nouvelles restrictions dès ce week-end. Un nouveau tour de vis attend les habitants de Paris et sa région, c'est certain, mais de quelle ampleur ? Ce jeudi matin, la question restait encore ouverte, rapportaient plusieurs médias. En résumé, deux scénarios possibles : un confinement total, y compris en semaine, mais avec maintien des écoles ouvertes, ou un confinement le week-end, comme déjà éprouvé à Dunkerque (Nord), dans une partie des Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. Toutefois, lors d'une réunion avec les maires franciliens ce mercredi, le président de la République aurait appuyé sur la spécificité de l'Ile-de-France qui "n'encourage pas à un confinement le weekend". Il serait à la recherche d'un modèle de confinement hybride, selon Franceinfo, incluant par exemple "plus de télétravail la semaine, moins de brassage en intérieur, mais de l'oxygénation le week-end". Verdict ce soir à 19 heures, avec le discours de Jean Castex que vous pourrez suivre en live ici.