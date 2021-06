"Déconfinement : ce qui vous attend ce mercredi 30 juin"

[DECONFINEMENT] Le 30 juin marque une nouvelle étape du déconfinement, avec la reprise des concerts debout, l'abandon des jauges, la possibilité de se rassembler en extérieur et la reprise de tous les sports même en intérieur.

[Mise à jour du mardi 29 juin 2021 à 16h16] La quatrième étape du déconfinement arrive ce mercredi 30 juin. Elle prévoit notamment l'abandon des jauges dans la plupart des lieux recevant du public et l'autorisation de reprendre les concerts debout. Pour ceux-ci, la fréquentation est limitée à 75% en intérieur, et 100% en extérieur. En-dessous de 1 000 personnes, le masque reste obligatoire mais pas le pass sanitaire. Au-delà, c'est l'inverse. Les établissements devront également mettre en place TousAntiCovid Signal, l'application du gouvernement qui sert de "cahier de rappel" numérique pour recontacter les personnes quand un client positif au coronavirus est détecté ultérieurement. Les établissements auront la possibilité d'installer des dispositifs de tests rapides, afin que les clients puissent se faire dépister directement et fournir une preuve qu'ils ne sont pas porteurs du coronavirus juste avant d'accéder à l'établissement. Les mêmes règles s'appliquent pour les festivals.

Comme depuis le 9 juin, le pass sanitaire reste obligatoire pour tous les événements de plus de 1 000 personnes. Par ailleurs, tous les sports peuvent reprendre, même les sports de contact en intérieur. Plus de jauge dans les bars et restaurants, mais les clients doivent toujours être assis. Fin des jauges aussi pour les cérémonies d'enterrements et de mariages, et pour ceux-ci, les restrictions sont abandonnées en intérieur comme en extérieur. Ce qui veut dire le retour presqu'à la normale pour les cocktails, repas, buffets et pistes de danse. Le protocole sanitaire est également allégé en entreprise. Enfin, il n'y a plus de restriction aux rassemblements sur la voie publique. Tous les détails sur cette étape sont disponibles dans l'article ci-dessous. Cependant, le gouvernement a prévenu que les restrictions sanitaires pourraient être prolongées dans les régions où le variant Delta circule fortement.

Prochaine étape : le 9 juillet 2021, date à laquelle les discothèques peuvent rouvrir. Elles se verront imposer globalement le même protocole sanitaire que les salles de concert debout, à ceci près que le pass sanitaire sera obligatoire quelle que soit la fréquentation. Le masque n'y sera donc pas obligatoire quant à lui. Les précisions sont disponibles ci-dessous.

Pour rappel, suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex le 16 juin dernier, le couvre-feu n'est plus en vigueur depuis le 20 juin. Il n'y a donc plus besoin d'attestation pour se déplacer. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis le 17 juin, sauf exceptions.

Déconfinement le 3 mai 2021

Déplacements inter régionaux de nouveau autorisés

Fin de la règle des 10 kilomètres / 30 kilomètres autour du domicile et donc fin de l'attestation de déplacement dérogatoire en journée

Maintien du couvre-feu à 19 heures, donc de l'attestation couvre-feu

Reprise en présentiel dans les collèges, sauf pour les classes de 4 e et de 3 e , concernées par le système des demi-jauges, comme les lycées

et de 3 , concernées par le système des demi-jauges, comme les lycées Maintien des règles actuelles sur le 100% télétravail pour les activités qui le permettent, avec une dérogation d'un jour par semaine sur site pour les salariés qui en ont besoin.

Déconfinement le 19 mai 2021

Les dispositions déjà annoncées sont maintenues :

Couvre-feu repoussé à 21 heures

Réouverture des terrasses des cafés et restaurants avec un maximum de 6 personnes par table

Réouverture des commerces non essentiels

Réouverture des lieux culturels avec public assis et des établissements sportifs de plein air, avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 personnes en extérieur

Maintien de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique.

Et les différentes modalités ont été précisées pour chaque type d'établissement par le Premier ministre lors d'un entretien au Parisien début mai :

Les terrasses de bar rouvrent à 50% de leur capacité au maximum, avec des places assises obligatoires. L'accès à l'intérieur des établissements est interdit. Dans les hôtels, les restaurants intérieurs peuvent rouvrir pour les clients, ou en cas de vacances "all inclusive"

Tous les magasins rouvrent. S'ils font moins de 8 mètres carrés, un seul client est admis à la fois. Au-delà, il faut réserver 8 mètres carrés par client. Cela vaut également pour les marchés couverts. Dans les marchés en extérieur, la jauge est de 4 mètres carrés par client.

Les musées rouvrent avec une jauge de 8 mètres carrés par personne et un "protocole sanitaire adapté"

Les bibliothèques restent ouvertes avec cette même jauge de 8 mètres carrés, il faut laisser un siège sur deux vide en configuration assise

Les cinémas, salles de spectacles, de théâtre et de concerts assis peuvent rouvrir avec un double plafond de 800 spectateurs et 35% de la capacité totale d'accueil. C'est également le cas pour les salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux

Les festivals assis "se déroulant dans des établissements recevant du public en plein air, avec une capacité d'accueil "bien identifiée" peuvent reprendre à 35% de leur capacité d'accueil et au maximum 1 000 personnes

Pour les cérémonies religieuses et les mariages en mairie, seul un siège sur trois peut être occupé, avec un positionnement en quinconce entre chaque rangée

Les cérémonies funéraires en extérieur sont limitées à 50 personnes

Les activités de casino sans contact peuvent reprendre à 35% de la capacité totale d'accueil

Les stations thermales peuvent rouvrir à 50% de leur capacité d'accueil, tout comme les zoos et les remontées mécaniques

L'enseignement reprend en présentiel dans les conservatoires, mais les cours de danse ne sont possibles que pour les mineurs, et l'exercice du chant lyrique est possible uniquement seul et avec un protocole sanitaire renforcé. Pour les spectateurs, le double plafond de 800 personnes et 35% de la capacité d'accueil s'applique

Pour les auberges, campings, résidences de tourisme, "seuls les hébergements individuels et familiaux peuvent rouvrir", l'ouverture des espaces collectifs varie selon la nature de l'activité

Les colonies de vacances rouvrent à condition qu'il n'y ait pas d'hébergement, sauf exception

Dans les établissements sportifs de plein air, les pratiquants prioritaires peuvent reprendre sans restriction. Les pratiquants non prioritaires ne peuvent reprendre que les sports sans contact. Pour le public, s'applique la double jauge de 35% de la capacité et 1 000 spectateurs

Les établissements sportifs couverts ne rouvrent que pour les pratiquants prioritaires, avec une limite de 35% et 800 spectateurs pour le public

La pratique sportive en extérieur est autorisée sans contact et jusqu'à dix personnes

Les compétitions sportives en extérieur sont autorisées sans restriction pour les professionnels, et jusqu'à 50 personnes pour les amateurs. Le public debout est interdit, 1 000 personnes et 35% de la capacité d'accueil sont autorisés pour des spectateurs assis

Les rassemblements sur la voie publique sont limités à dix personnes, sauf pour les "visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle"

Les discothèques restent fermées, de même que les salons, foires, concerts debout, festivals.

Assouplissement des règles concernant le télétravail

Couvre-feu repoussé à 23 heures, et supprimé le 20 juin, selon une annonce du 16 juin

Réouverture des salles intérieures des cafés et des restaurants, avec toujours un maximum de 6 personnes à table

Réouverture des salles de sport

Introduction du pass sanitaire permettant d'assister à des grands évènements rassemblant dans des lieux culturels, stades, salons et foires d'exposition, et aux touristes étrangers d'entrer sur le sol français.

Début mai, le Premier ministre Jean Castex a apporté les précisions suivantes :

Pour les bars et restaurants, les terrasses peuvent ouvrir à 100% de leur capacité, toujours avec des tablées de six personnes. L'intérieur peut rouvrir à 50% de la capacité. La consommation et la commande au bar restent interdits, et les places assises sont obligatoires. Cela vaut aussi pour les restaurants d'hôtel. Un protocole sanitaire doit être appliqué en intérieur, avec notamment le maintien des gestes barrières

Dans les magasins et les marchés couverts, la jauge passe à 4 mètres carrés par client. Dans les marchés en extérieur, elle est levée

Les salons et foires peuvent rouvrir sur présentation d'un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes, et à 50% de leur capacité totale

La jauge dans les musées et monuments est abaissée à 4m2 par personne

Les festivals de plein airs assis sont autorisés dans une double limite de 5 000 personnes et 65% de la capacité d'accueil, avec présentation d'un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes. Les festivals se déroulant dans l'espace public peuvent reprendre, avec une jauge fixée par le préfet et pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes

La jauge passe aussi à 65% pour les salles de spectacle, théâtre et cinémas. Pour les salles de spectacle et théâtre, le passe sanitaire sera exigé pour les représentations accueillant plus de 1 000 spectateurs

Dans les bibliothèques, la jauge est abaissée à 4 mètres carrés par personne avec toujours un siège sur deux vide

Les cérémonies religieuses et mariages en mairie voient leur capacité d'accueil augmenter avec un siège sur deux utilisés

Les cérémonies funéraires en extérieur peuvent se faire jusqu'à 75 personnes

Toutes les activités de casino peuvent reprendre, avec une limite de 50% de la capacité d'accueil et un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes

La réouverture des bowlings, escape games, salles de jeu, peut se faire avec une capacité de 50%, un protocole sanitaire adapté et un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes

Les thermes peuvent ouvrir à 100% de leur capacité

Dans les zoos, la capacité d'accueil passe à 65%

Dans les conservatoires, les pratiquants non professionnels peuvent retrouver les salles de danse avec un effectif limité à 35% et sans contact. Le public peut être accueilli à 65% de la capacité, dans la limite de 5 000 personnes et avec pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes

La jauge pour les remontées mécaniques passe à 65%

Au 20 juin 2021, toutes les colonies de vacances pour mineurs rouvrent, avec protocole sanitaire adapté

Les sports de contact peuvent reprendre dans les établissements en plein air. La jauge pour le public des événements sportifs en extérieur passe à 65% dans la limite de 5 000 personnes, avec pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes

Dans les établissements sportifs couverts, les sports sans contact sont autorisés pour tous, à 50% de la capacité d'accueil. Dans le public, la jauge est comme ailleurs de 65% et 5 000 personnes avec pass sanitaire au-delà de 1 000 spectateurs

La pratique des sports de contact est autorisée en plein air, les pratiques en extérieur sont autorisées jusqu'à 25 personnes

Pour les compétitions sportives d'amateur, elles peuvent accueillir jusqu'à 500 participants, avec un public assis à 65% de la capacité d'accueil, et 5 000 personnes maximum.

Une étape intermédiaire entre les étapes principales, qui n'était pas initialement prévue dans le plan dévoilé par le gouvernement, a eu lieu à la mi-juin. Deux mesures principales sont entrées en vigueur à cette période :

Fin du masque obligatoire en extérieur à compter du 17 juin

Renforcement des contrôles aux frontières à compter du 17 juin

Fin du couvre-feu à compter du 20 juin.

Pour le masque en extérieur, il reste cependant obligatoire dans des endroits à très forte densité de population : stades, marchés, files d'attente. Le maintien dans les cours de recréation dans les écoles a un temps été envisagés, avant que le gouvernement ne décrète qu'il était désormais possible de l'enlever dans ces moments-là, pour les enfants comme pour les adultes.

Levée de certaines jauges dans les établissements accueillant du public

Possibilité d'accéder à tout évènement de plus de 1 000 personnes grâce au pass sanitaire

Maintien de la fermeture des discothèques.

Le Premier ministre a apporté les précisions suivantes :

Pour les bars et restaurants, les clients doivent toujours être impérativement assis, sans consommation ni service au bar, la limite de six personnes est levée, un protocole sanitaire adapté avec notamment le maintien des gestes barrières est toujours en vigueur. La limite d'accueil est levée

Les discothèques restent fermées

Les limites de capacité d'accueil sont levées pour la plupart des établissements recevant du public, quel que soit leur secteur d'activité, avec maintien des gestes barrières et de la distanciation physique

Le pass sanitaire demeure obligatoire là où il l'était au-delà de 1 000 personnes

Les concerts debout peuvent reprendre. La limitation d'accueil est définie par le préfet, un pass sanitaire est obligatoire au-delà de 1 000 personnes. La ministre de la Culture et le ministre des PME ont annoncé le 21 juin que dans les concerts de plus de 1 000 personnes, le masque ne serait plus obligatoire

Les festivals de plein air debout peuvent reprendre dans les mêmes conditions, avec en plus une jauge de 4 mètres carrés par festivalier

Dans les établissements sportifs couverts, tous les sports sont autorisés. Les préfets ont la possibilité de fixer une limite maximale pour le public

En extérieur, il n'y a plus de limitation pour la pratique sportive

Les compétitions de sportifs amateurs peuvent accueillir jusqu'à 2 500 spectateurs, avec une jauge de 4 mètres carrés par spectateur debout, et une capacité d'accueil fixée par le préfet

Il n'y a plus de limite pour les rassemblements en extérieur.

Cependant, ces mesures pourraient être limitées dans certaines régions. En effet, là où le variant Delta circule le plus, le gouvernement se réserve le droit de prolonger les restrictions en vigueur avant le 30 juin au niveau national. Au niveau européen, le système de pass sanitaire pour voyager d'un Etat à l'autre entre en vigueur le 1er juillet.

Le 21 juin 2021, la ministre de la Culture et le ministre en charge des PME ont annoncé que les discothèques pourraient rouvrir le 9 juillet 2021 avec un protocole adapté, en grande partie identique à celui des concerts debout et des festivals, lesquels peuvent reprendre au 30 juin.

La fréquentation est limitée à 75% de la capacité en intérieur, mais peut être de 100% en extérieur. Le pass sanitaire est obligatoire quel que soit le nombre de clients à l'intérieur. En revanche, le port du masque à l'intérieur de l'établissement n'est pas obligatoire. Les établissements doivent également activer TousAntiCovid Signal, l'application du gouvernement qui sert de "cahier de rappel" numérique. Il permet de recontacter les clients quand l'un d'entre eux est déclaré positif au coronavirus après avoir fréquenté l'établissement. Les discothèques ont la possibilité d'installer des dispositifs de tests rapides afin que les clients puissent se faire dépister directement et ainsi obtenir le pass sanitaire permettant d'entrer. Un nouveau rendez-vous doit être organisé mi-septembre pour faire le bilan de la situation et éventuellement adapter les mesures. Les établissements qui ne sont pas en mesure d'ouvrir continuent de bénéficier de l'aide du fonds de solidarité pour fermeture. Les autres basculent dans le régime de droit commun du fonds de solidarité.