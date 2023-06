Si vous formez vos "a" comme cela, voilà ce que cela veut dire sur vous

En graphologie, la simple analyse de vos "a" en dit déjà beaucoup sur votre personnalité. Serez-vous d'accord avec les résultats ?

Chaleureux, autoritaire, créatif… Découvrez ce que la graphologie dit de vous. Si l'étude de l'écriture manuscrite n'est pas validée scientifiquement, sachez que de nombreux recruteurs y ont quand même recours, c'est même une spécificité française.

"A" arrondi ou anguleux ?

Si dans votre écriture, vos "a" sont des cercles difficiles à distinguer des "o", cela peut traduire une importance accordée aux sentiments et aux émotions, une douceur et une cordialité. Le trait, c'est-à-dire la pression exercée pour écrire, permet d'affiner cette analyse. Ainsi, une écriture arrondie et légère, révèlerait plutôt une adaptabilité passive aux autres tandis qu'un trait plus prononcé correspondrait davantage à une personne à l'aise socialement, chaleureuse et accueillante.

Un "a" anguleux est par ailleurs plutôt vu comme un signe de rigueur, de détermination ou d'autorité. Il peut aussi révéler un contrôle émotionnel ou une certaine réserve.

Exemple d'un a arrondi © JDN

"A" ouvert ou fermé ?

Une ouverture au sommet des "a" (mais c'est aussi valable pour les o) est en graphologie souvent considérée comme un signe d'écoute et de sincérité si cette lettre est en harmonie avec le reste de l'écriture. Si tel n'est pas le cas, la signification peut être toute autre. Michelle Sardin, membre de la société française de graphologie, donne l'exemple d'une écriture anguleuse et serrée, étirée vers le haut, avec des "a" ouverts qu'elle interprète comme un signe d'intérêt à l'esprit plutôt qu'aux choses matérielles.

A ouvert et arrondi © JDN

Avec ou sans barre ?

L'absence de barre peut signifier l'impatience ou le dynamisme. Une barre bien tracée, indique au contraire une personnalité plus minutieuse mais à qui l'on peut faire confiance. Faible ou inexistante, la barre du "a" suggère la liberté. Autre cas intéressant : la barre qui se détache de la boucle. Elle est parfois l'expression de la créativité ou d'un anti conformisme. Une interprétation qui s'applique également aux points éloignés des "i".

Homme ou femme ?

Généralement, les hommes n'arrondissent pas autant leurs lettres que les femmes, c'est en tout cas une tendance forte en France. Il faut donc tenir compte du genre de la personne pour évaluer le niveau d'arrondi. Par ailleurs, seule une étude de votre écriture dans son ensemble (taille, espacement, régularité…) peut permettre de vous proposer une analyse détaillée de votre personnalité, considèrent les professionnels de la graphologie.