Vous êtes plus intelligent que les autres si vous aimez cette forme d'humour souvent mal comprise, révèle une chercheuse

Une chercheuse de l'université de médecine de Vienne a démontré le lien entre une intelligence élevée et un type d'humour pas toujours apprécié...

Une étude menée par la professeure et chercheuse Ulrike Willinger, de l'Université de médecine de Vienne, a exploré un type particulier d'humour pour comprendre pourquoi il n'est pas toujours apprécié en société. L'équipe de recherche espérait ainsi comprendre pourquoi certaines personnes y sont réceptives tandis que d'autres le jugent offensant ou inapproprié.

L'étude s'est concentrée sur un échantillon de 156 adultes et a exploré les liens complexes entre l'intelligence et la réception à ce type d'humour controversé. Les participants ont notamment été soumis à un test d'intelligence verbal et non verbal et ont également dû évaluer 12 illustrations du dessinateur allemand Uli Stein comportant chacune une touche de cet humour si particulier. Ils ont ainsi pu être répartis en 3 groupes en fonction de leur degré de compréhension et d'appréciation de ces illustrations : élevée, modérée ou faible.

Parmi les illustrations proposées, l'une mettait en scène une femme enceinte en consultation pour suivre la santé de son enfant à naître. Le médecin lui déclarait alors : "Pour commencer, voici la bonne nouvelle : votre enfant trouvera toujours une place de parking". Une blague qui incarne parfaitement l'humour noir, objet de cette étude, puisqu'il relie l'évènement joyeux de la naissance, à un avantage aussi dérisoire qu'une place de parking lors de la découverte d'un handicap.

Concernant les résultats, l'analyse des différents groupe a permis de conclure à une corrélation entre le niveau d'intelligence des individus et leurs préférences humoristiques. En effet, le groupe qui comprenait et appréciait le plus l'humour noir est celui qui avait le mieux réussi le test d'intelligence. Les amateurs de Jérémy Ferrari, Blanche Gardin ou encore du jeu de société Blanc-Manger Coco peuvent donc se rassurer. Leur humour parfois incompris ne révèle pas une part sombre de leur personnalité, mais une capacité à apprécier la construction intelligente du langage en dépit des thèmes douloureux abordés comme la mort, la maladie ou le handicap.

Par ailleurs, l'étude révèle aussi qu'ils ont une meilleure stabilité émotionnelle car les conclusions de l'étude ne s'arrêtent pas là. Ils démontrent que l'appréciation de l'humour noir n'est pas seulement une question d'intelligence, mais que ce type d'humour fait aussi appel à la stabilité émotionnelle des personnes. En effet, les résultats ont permis de conclure que le groupe d'individus qui aime et comprend l'humour noir a non seulement un niveau d'intelligence plus élevé, mais aussi des niveaux plus faibles de troubles de l'humeur et d'agressivité.

Ces résultats fournissent donc un aperçu précieux de la manière dont les caractéristiques individuelles peuvent influencer la réception de l'humour noir et soulignent l'importance de prendre en compte ces facteurs pour l'utiliser dans divers contextes sociaux.