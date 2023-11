Selon Bill Gates, l'intelligence artificielle va permettre la semaine de travail de 3 jours, et plus vite qu'on ne le pense

Tout le monde en rêve, mais personne ne le croit possible. La semaine de 3 jours pourrait être rendue possible par les avancées de l'IA. Et c'est Bill Gates qui le dit.

L'intelligence artificielle transforme de plus en plus vite nos façons de travailler et de vivre. Au point que Bill Gates, milliardaire cofondateur de Microsoft devenu philanthrope, prévoit que la semaine de travail de trois jours va devenir la norme. Cette vision, partagée lors d'un entretien avec Trevor Noah dans son podcast "What Now?", suggère un monde où l'automatisation et l'IA libèrent l'humanité de la nécessité de travailler dur pour gagner sa vie.

Pour Bill Gates, bien que l'IA ne remplacera pas les humains, elle pourrait radicalement transformer la nature du travail. Il évoque une société où "les machines peuvent faire la nourriture et beaucoup d'autres choses", réduisant ainsi la nécessité pour les gens de travailler plus de trois jours par semaine pour gagner un salaire décent.

L'impact potentiel de l'IA sur la société est comparable, selon lui, à des innovations majeures telles que les téléphones mobiles et Internet. Il prédit que l'IA changera la manière dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, accèdent aux soins de santé et communiquent. Des industries entières pourraient s'orienter autour de cette technologie, et les entreprises se distingueront par leur capacité à l'utiliser efficacement.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, partage une vision similaire. Il prévoit que la prochaine génération de travailleurs pourrait n'avoir qu'une semaine de travail de trois jours et demi grâce à l'IA. Ces prédictions audacieuses sont soutenues par des exemples concrets, comme les tests de la semaine de travail de quatre jours menés par des entreprises aux États-Unis et à l'étranger, qui ont conclu à des améliorations de l'équilibre travail-vie personnelle et de l'efficacité des salariés.

Cependant, Gates reconnaît également les risques associés à l'intelligence artificielle s'ils sont mal gérés. Il a précédemment discuté des dangers potentiels de l'IA dans un article de blog, appelant à une utilisation responsable de cette technologie.

En dépit des craintes concernant les pertes d'emplois dues à l'IA, Gates et d'autres leaders du secteur considèrent que la technologie a toujours remplacé des emplois tout en apportant des avantages incroyables à l'humanité. Pour lui, il est avant tout important de soutenir les personnes dans l'apprentissage de nouvelles compétences pour s'adapter aux changements technologiques.

Enfin, Bill Gates insiste sur le fait que la technologie ne remplacera pas les humains, mais plutôt libérera la main-d'œuvre pour des travaux plus constructifs. Il envisage un avenir où le travail n'est pas le seul but de la vie, mais plutôt un moyen de réaliser des objectifs plus significatifs. La réduction du temps de travail hebdomadaire grâce à l'IA pourrait ainsi offrir une opportunité unique pour repenser notre rapport au travail et à la vie.