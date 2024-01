Les personnes qui rentrent chez elles après cette heure ont des journées trop chargées

D'après cette étude, cet horaire change en fonction du lieu d'habitation, du statut professionnel, et de la composition du ménage de la personne.

Comment se déroule une journée type pour les Français ? À quelle heure se lèvent ils ? Comment se restaurent ils à midi ? À quelle heure rentrent ils du travail et vont-ils se coucher ? C'est à ces questions que répondent une série d'enquêtes en ligne réalisées par Harris Interactive pour l'observatoire Cetelem. Le matin, les Français se réveillent en moyenne à 7h. Pour se préparer, ils estiment avoir besoin de moins de trente minutes. "Les femmes se montrent un peu plus longues que les hommes", est-il précisé dans les pages de l'étude. Ensuite, à midi, près d'un actif sur deux (46%) affirment prendre une pause inférieure à 30 minutes. Seuls 11% d'entre eux prennent plus d'une heure. Cette durée ne change pas, que les travailleurs soient en présentiel ou en télétravail.

Après leur journée de travail, d'après la troisième partie de l'enquête de cet observatoire, l'heure à laquelle les Français affirment rentrer chez eux varie en fonction des répondants. Elle est plus ou moins tardive en fonction du lieu d'habitation de la personne interrogée, de son statut professionnel ou de la composition de sa famille. Ainsi, en moyenne, les Français affirment arriver chez eux à 18h12. Ceux travaillant dans l'agglomération parisienne rentrent à 18h43, tandis que leurs homologues exerçant dans les autres grandes agglomérations ou en zone rurale sont chez eux respectivement en moyenne à 18h01 ou à 18h12.

"Entre la province et la région parisienne, le rythme n'est pas le même, analyse Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem. Quand en province, on commence entre 8h et 8h30 le matin, à Paris avant 9h, il n'y pas grand monde dans les bureaux. Forcément, si on démarre plus tard le matin, on finit tard plus le soir." Cet écart peut également s'expliquer en partie par une durée plus importante passée dans les transports. D'après une étude du ministère du travail, le temps moyen d'un aller-retour entre le domicile et le travail est de 68 minutes pour une personne habitant dans la zone urbaine de Paris, soit 18 minutes de plus que la moyenne nationale.

Cet horaire est également plus tardif pour les cadres (18h41) comparés aux employés (18h04), "car ils ont plus de marge de manœuvre dans l'organisation de leur journée", fait remarquer le directeur de l'observatoire. Pour Jean-Daniel Levy, directeur délégué de l'institut Harris Interactive, cet écart peut également s'expliquer "par le plaisir qu'ils peuvent avoir au travail", "on sait que les cadres sont généralement plus satisfaits de leur activité professionnelle que les catégories plus populaires". Enfin, les personnes seules et sans enfant rentrent plus tardivement chez eux que ceux qui en ont, mais plus tôt que les couples avec enfants.