Voici le meilleur pays d'Europe où travailler pour les femmes

Pour établir ce classement, 31 pays ont été notés en fonction de différents critères. Par rapport à l'édition de l'année dernière, la place de la France n'a pas évolué.

Dans l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes. D'où la question pour celles qui souhaitent travailler à l'étranger ou comparer leur situation : quel pays en Europe offre les meilleures conditions de travail pour les femmes ? C'est ce que révèle l'édition 2024 de l'étude effectuée par l'agence de marketing digital Reboot Online.

Pour classer les 31 pays européens, la société a compilé plusieurs sources et paramètres. Elle a rassemblé les données de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) afin de comptabiliser leur proportion à des postes de direction. Elle a aussi rassemblé le taux d'emploi des femmes dans les différents pays. Sur ces deux critères, la société a également calculé leur évolution sur les cinq dernières années. L'agence a aussi repris les évaluations sur les politiques mises en place concernant la rémunération ou la durée du congé maternité par la World Population Review, mais aussi du gender gap index publié par le Forum économique mondial qui évalue l'écart entre les sexes en étudiant divers indicateurs notamment économiques, éducatifs ou sanitaires. Chaque critère donne une note totale sur dix.

Avec 1,66 sur 10, la Turquie occupe la plus mauvaise place de ce classement, comme l'année dernière. Le pays obtient notamment les notes de 0 pour le taux d'emploi ainsi que pour celui du gender gap index. A la suite viennent Chypre (3,78/10) et la Hongrie (3,81/10). Ces deux nations membres de l'Union européenne obtiennent de mauvais scores en ce qui concerne la place de la gent féminine à des postes de responsabilités comme PDG ou présidents d'entreprises.

Au contraire, tout en haut de ce classement, le pays européen qui réunit le meilleur environnement de travail pour les femmes est la Norvège, avec une note de 7,11. Le pays se distingue particulièrement "par son impressionnante représentation de femmes dirigeantes, avec un pourcentage élevé dans des postes tels que PDG, cadres, non-cadres, présidentes et membres du conseil d'administration au sein de ses plus grandes entreprises cotées en bourse", détaille l'agence dans son étude. Globalement, la Norvège obtient des bonnes évaluations dans tous les critères étudiés et surtout la 2e place dans le gender gap index. Une place pas si étonnant si l'on compare avec l'année précédente où le pays s'était placé à la troisième place du podium.

Après la Norvège, l'Islande (6,75/10) et la Finlande (6,40/10) occupent respectivement la seconde et la troisième place du classement. Comme en 2023, la France se place, elle, en 10e position, notée 5,56 sur 10. Dans l'Hexagone, "les femmes sont valorisées aux postes de direction", malgré un taux d'emploi et une hausse de cet indicateur parmi les plus bas. Pour sa politique concernant le congé maternité, elle se classe à la quatorzième place.