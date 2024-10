Ne photographiez jamais cette voiture, elle peut détruire votre téléphone

La technologie avance à grands pas, mais elle apporte parfois des risques inattendus. Voici comment un dispositif high-tech de plus en plus répandu pourrait menacer votre smartphone.

Les voitures se perfectionnent de plus en plus. Elles sont notamment désormais capables d'identifier les obstacles et les véhicules autour d'elles. Et cela repose principalement sur un nouveau type d'équipement qui devrait bientôt être omniprésent : le LiDAR. Ce dispositif high-tech représente cependant un danger insoupçonné pour vos appareils photo, en particulier ceux des smartphones. Explications sur cette menace invisible qui pourrait bien vous faire regretter votre dernier selfie.

Le LiDAR (Light Detection And Ranging) est un système de détection par laser qui permet de mesurer des distances avec une grande précision. Cette technologie connaît un véritable boom, notamment dans le domaine de la conduite autonome. Le principe est simple : le capteur émet des impulsions laser invisibles à l'œil nu qui se réfléchissent sur les objets environnants. En mesurant le temps de retour du signal, le système peut cartographier son environnement en 3D avec une précision millimétrique. Les voitures autonomes utilisent ainsi le LiDAR pour "voir" la route et les obstacles en temps réel. Mais le LiDAR ne se limite pas à l'automobile.

Si le LiDAR semble inoffensif au premier abord, il représente en réalité une menace sérieuse pour les capteurs photo, en particulier ceux des smartphones. En effet, le laser utilisé par le LiDAR est suffisamment puissant pour endommager irrémédiablement les pixels d'un capteur photo. Le problème vient du fait que l'objectif d'un appareil photo concentre la lumière sur le capteur. Or, le faisceau laser du LiDAR est déjà très concentré. Lorsqu'il passe à travers l'objectif, son intensité peut être multipliée au point de littéralement "griller" les pixels du capteur.

Ce phénomène a récemment été mis en lumière par le journaliste automobile Alexandre Lenoir sur Twitter. Il relate l'expérience malheureuse d'un confrère dont l'iPhone 16 Pro a subi des dommages importants après avoir photographié le LiDAR d'une voiture : "Leçon du jour, apprise à ses dépens par un confrère : ne prends jamais en photo le LiDAR d'une voiture. Un LiDAR tout court, en fait. Plusieurs centaines de pixels cramés sur le capteur photo de son iPhone 16 Pro…" Il partage également une image montrant le résultat : des dizaines de points colorés correspondant à autant de pixels brûlés par le laser. Un dommage irréversible qui nécessite le remplacement complet du capteur photo. Plusieurs constructeurs automobiles utilisent déjà ce capteur. On le retrouve notamment sur l'Audi A8 de quatrième génération, sur la BMW iX, SUV électrique haut de gamme, sur la Mercedes-Benz Classe S ou encore sur la Honda Legend Hybrid EX.

Cette mésaventure souligne l'importance de prendre certaines précautions lorsqu'on photographie des objets équipés de LiDAR. Il est vivement recommandé d'éviter de photographier directement les capteurs LiDAR, que ce soit sur des voitures, des smartphones ou d'autres appareils. La vigilance est également de mise lors d'événements utilisant des lasers, tels que les concerts, les boîtes de nuit ou les spectacles son et lumière, car les lasers de spectacle peuvent aussi endommager votre matériel photo.