Le Livret A va bientôt changer : tous les épargnants vont y perdre

La rémunération qu'ils touchent grâce à leur Livret A va être impactée par ce changement.

Des millions d'épargnants vont déchanter. Alors que le Livret A est le produit d'épargne le plus prisé en France, les 58 millions de Français qui en possèdent un vont bientôt recevoir une nouvelle peu réjouissante. La déception sera d'autant plus grande que le Livret A est connu pour offrir de nombreux avantages.

En effet, les intérêts générés par les sommes déposées sur un Livret A bénéficient d'une exonération fiscale. De plus, le livret offre un taux d'intérêt attractif depuis peu. Face à l'inflation, le gouvernement a procédé à plusieurs revalorisations du taux d'intérêt du Livret A. Ainsi, le taux est progressivement passé de 0,5% en février 2022 à 3% en février 2023. Il est important de noter que le taux du Livret A est normalement réévalué tous les six mois, en février et en août de chaque année. Cependant, le gouvernement a choisi de geler le taux du Livret A à 3% jusqu'en février 2025.

Avec le ralentissement récent de l'inflation, le Livret A est donc devenu particulièrement attractif. Alors que ce placement est généralement considéré comme peu rémunérateur, il se trouve actuellement dans une situation inédite où son taux dépasse celui de l'inflation. Toutefois, cette situation pourrait ne pas durer. Le ralentissement de l'inflation n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les épargnants détenant un Livret A.

En cause, le calcul du taux d'intérêt du Livret A repose sur une formule mathématique prenant en compte deux variables principales : le taux d'inflation hors tabac et aussi le taux interbancaire €ster. Or, ces deux indicateurs évoluent de manière à potentiellement réduire le taux du Livret A à l'avenir. Selon les prévisions de l'Insee, l'inflation hors tabac devrait s'établir autour de 1,8% en 2024. Quant au taux €ster, sa moyenne semestrielle devrait baisser jusqu'à 3,60% en fin d'année.

Concrètement, ces évolutions laissent présager une possible baisse du taux du Livret A à partir de février 2025. En appliquant la formule de calcul, le nouveau taux du Livret A pourrait s'établir à environ 2,70%. En clair, les 58 millions d'épargnants pourraient voir leurs revenus générés par leur Livret A diminuer.

Alors que l'encours moyen sur ce livret est de 6 351 euros, un épargnant ayant placé cette somme gagnera 176,34 euros en 2025 contre 190,53 euros cette année. Pour un livret A ayant atteint le plafond, fixé à 22 950 euros, le gain sera de 619,65 euros nets en 2025, contre 688,5 euros en 2024.

Toutefois, il convient de noter que ces projections restent soumises aux décisions politiques et économiques à venir. Le futur gouvernement, en concertation avec le gouverneur de la Banque de France, pourrait choisir d'appliquer strictement le taux technique calculé, ou au contraire déroger à la règle pour limiter ou accentuer cette baisse.