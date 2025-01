Cette appli permet à tous ceux qui le veulent de sauver une vie - un pompier en a fait l'expérience

Grâce à des applications mobiles innovantes, les citoyens peuvent désormais devenir des maillons essentiels de la chaîne de secours, qu'ils soient formés ou non aux premiers secours.

L'envie d'aider une personne en détresse est assez naturelle, mais tout le monde ne sait pas toujours comment s'y prendre et aussi à la peur de mal faire. Pourtant, la technologie change la donne, permettant de transformer chaque citoyen en un potentiel sauveur.

Dans un quotidien hyperconnecté, où les applications semblent répondre à tous les besoins, un petit pourcentage d'entre elles se distinguent par une mission noble : sauver des vies. Non pas virtuellement, mais bien dans le monde réel, en créant un pont entre les services de secours professionnels et les citoyens volontaires.

La France fait face à un enjeu de santé publique majeur, souvent méconnu du grand public. Chaque année, ce sont 50 000 personnes qui perdent la vie suite à un arrêt cardiaque. Plus frappant encore : dans 70% des cas, l'incident survient devant témoin, mais le taux de survie ne dépasse pas les 7%. Un constat qui souligne l'importance cruciale des premiers instants suivant l'accident.

C'est dans ce contexte que deux applications ont vu le jour : Staying Alive et SAUV Life. Ces plateformes gratuites, disponibles pour tous, transforment les smartphones en outils de sauvetage. Leur principe ? Créer une communauté de "citoyens sauveteurs" prêts à intervenir en cas d'urgence dans leur secteur.

Le fonctionnement est simple. Une fois l'application installée, l'utilisateur devient membre d'un vaste réseau de volontaires. Staying Alive, par exemple, compte déjà plus de 300 000 bénévoles et est déployée dans 80 départements français. L'application propose également une cartographie exhaustive des défibrillateurs, avec plus de 340 000 appareils sont répertoriés.

Mais l'aspect le plus révolutionnaire de ces applications réside dans leur intégration directe avec les services d'urgence. Lorsqu'un arrêt cardiaque est signalé, le SAMU Centre 15 ou les sapeurs-pompiers, après avoir envoyé les secours professionnels, peuvent déclencher une alerte via l'application en cas de besoin.

Les citoyens volontaires géolocalisés à proximité reçoivent alors une notification et sont guidés soit vers la victime, soit vers le défibrillateur le plus proche. Cette intervention rapide est cruciale car après 4 minutes, chaque minute sans massage cardiaque réduit de 10% les chances de survie. A noter que l'utilisation de ces applications ne se limite pas au massage cardiaque, parfois il peut s'agir d'autres situations d'urgence comme assister une femme en train d'accoucher.

Un bémol : les avis laissent entendre que ces applications sont perfectibles. Quelques bugs ponctuels ont notamment pu ralentir les bénévoles dans leurs interventions sur les deux applications. Néanmoins, de nombreux témoignages en ligne incitent à s'inscrire comme celui de Thomas sur la page Facebook de Staying Alive. Ce pompier a pu faire repartir le coeur d'une victime d'arrêt cardiaque grâce à deux personnes inscrites sur l'appli.