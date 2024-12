Bloquer ces numéros vous protègera des démarcheurs téléphoniques - "Je ne reçois plus d'appels non sollicités"

Le démarchage téléphonique est un fléau qu'il est possible d'arrêter. Une solution simple et gratuite permet de bloquer efficacement ces appels indésirables.

"Elle a fini par me menacer de prévenir tous ses confrères de m'appeler, de me harceler", témoigne au journal La Dépêche, Jean Rieu, jeune retraité de Beauchalot en Haute-Garonne. Comme lui, de nombreux Français subissent les assauts répétés des démarcheurs téléphoniques. Opérateurs téléphoniques, distributeurs d'énergie, vendeurs de fenêtres ou encore mutuelles : les appels peuvent survenir à tout moment, transformant une journée paisible en cauchemar sonore.

Face à ce problème, le gouvernement avait mis en place Bloctel en 2016. Ce service gratuit permet théoriquement aux consommateurs de ne plus être démarchés par téléphone, mais le système montre rapidement ses limites. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé 800 établissements : plus de la moitié ne respectait pas les règles. Sur l'année écoulée, seuls 164 professionnels ont été sanctionnés, malgré des amendes pouvant atteindre 375 000 euros.

La législation s'est pourtant renforcée. Depuis mars 2023, le démarchage n'est autorisé que du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Les entreprises ne peuvent pas appeler plus de quatre fois par mois le même numéro. Pour la rénovation énergétique, le démarchage téléphonique est même totalement interdit.

L'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) a également imposé de nouvelles règles : depuis le 1er janvier 2023, sous certaines conditions, les démarcheurs ne peuvent plus utiliser de numéros commençant par 06 ou 07. Des séries spécifiques leur sont attribuées, comme le 01-62, le 02-71, et d'autres préfixes réglementés.

C'est justement sur cette réglementation que repose la solution la plus efficace à ce jour. En bloquant ces numéros polyvalents vérifiés (NPV), il devient possible d'arrêter la grande majorité des appels de démarchage. Sylvain Tillon, qui utilise cette technique depuis cinq mois, témoigne sur LinkedIn : "Je ne reçois plus d'appels non sollicités, à l'exception de quelques rares appels de prospection B2B."

La méthode partagée par Sylvain Tillon est simple : il suffit d'ajouter à la liste des numéros bloqués les préfixes réservés au démarchage. Pour les utilisateurs Android, cette fonction est directement accessible dans les paramètres du téléphone.

Voici la liste complète des numéros à bloquer :

+3342310#### +33378###### +33568###### +33425###### +33163###### +33424###### +33270###### +33425###### +33271###### +33569###### +33377###### +33948###### +33949######

Selon Centho, "chasseur d'arnaqueurs" et grand connaisseur du domaine, "bloquer les NPV va résoudre la quasi-intégralité des problèmes présents avec le démarchage abusif." Toutefois, il prévient que cette solution ne protège pas contre le "spoofing", une technique permettant aux arnaqueurs d'usurper des numéros de téléphone légitimes.

Une lueur d'espoir supplémentaire point à l'horizon : un projet de loi visant à interdire le démarchage téléphonique a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais en attendant sa mise en application, le blocage des NPV reste la solution la plus efficace pour retrouver sa tranquillité téléphonique.