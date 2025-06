Alerte aux pollens : toute la France en risque "élevé", comment s'en protéger ?

Nez qui coule, rhinite allergique, fatigue... Jeunes et adultes souffrent d'un vague allergique liée à un violent pic de pollens.

Les Français ont le nez qui coule et la gorge qui gratte. Une vague de pollens a déferlé en France ces dernières semaines au point que peu de régions échappent aux allergies. Selon l'indice pollen d'Atmo France (l'organisme qui surveille aussi la qualité de l'air), le risque est "élevé" sur tout le territoire. Seule la région de Nice y échappe en métropole. La cause de ce pic annuel ? Les graminées, les pollens réputés comme les plus allergisants d'Europe.

Les graminées sont une famille de plantes très répandue qui comprend à la fois de nombreuses plantes sauvages, mais aussi les céréales, comme le blé, le maïs, le seigle... Chaque année, elles libèrent des milliards de grains microscopiques et très légers dans l'atmosphère, qui se diffusent autant en campagne que dans les villes. Grâce au vent, un grain peut parcours des dizaines de kilomètres. Habiter en ville n'est donc pas une protection, surtout si des polluants se collent aux grains, ce qui les rend encore plus irritants.

Les symptômes les plus connus sont le fameux rhume des foins et son combo : nez qui coule, éternuements, nez bouché. Ils peuvent aussi entraîner un conjonctivite allergique avec les yeux rouges, qui grattent et qui larmoiement, voire même de l'asthme allergique (toux, respiration sifflante, essoufflement). Un autre symptôme, plus méconnu celui-là, est des sensations de fatigue et d'irritabilité.

Les points rouges correspondent au niveau élevé de pollen. © Atmo France

Pour éviter de trop souffrir des allergies, il peut suffire de respecter quelques conseils pratiques. D'abord, ouvrez les fenêtres tôt le matin ou tard le soir, quand le pollen est moins présent dans l'air. Limitez les balades à la campagne en milieu de journée, car c'est à ce moment que le pollen est le plus volatile. Sachant que les journées sèches, ensoleillées et venteuses sont les pires ennemies des allergiques. Autre astuce : au quotidien, changez de vêtements quand vous rentrez chez vous, lavez vos cheveux et évitez de faire sécher votre linge à l'extérieur car les pollens s'y accrochent facilement. Et à l'extérieur, portez des lunettes de soleil, voire un masque, afin de protéger vos muqueuses. Et bien sûr, si vous souffrez, allez vois un allergologue.

Les allergies aux pollens sont une vraie plaie en France et le phénomène ne va pas s'améliorer. Selon les autorités sanitaires françaises (Anses), Un adulte sur trois est concerné et environ 20% des enfants âgés de plus de 9 ans. Problème, les pics de pollen sont de plus en plus fréquents du fait du réchauffement climatique, qui entraîne une pollinisation plus précoce et un allongement des saisons polliniques. L'intensité des épidémie est par ailleurs renforcée par la pollution, tout comme la concentration dans l'air de CO2 qui a aussi tendance à accroître de façon significative la production de pollen. De quoi inciter les personnes allergiques à faire preuve de prudence, comme ceux qui ne le sont pas encore, car plus la population est exposée aux pollens, plus elle développe d'allergies.