Avoir cette habitude à la maison réduit le risque de burnout d'après la science

C'est une des meilleures habitudes à avoir pour éviter le burnout.

En l'espace de dix ans, la souffrance psychique au travail a doublé en France, alerte la Fondation pour la recherche médicale. Depuis l'épidémie de Covid-19, cette situation pourrait s'être davantage aggravée. Selon une étude menée en 2022 par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine, 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère, soit environ 2,5 millions de personnes.

Cette augmentation s'explique par l'évolution des conditions et organisations de travail, qui expose de plus en plus les salariés à des situations de stress professionnel. Parmi ces facteurs, l'Institut national de recherche et de sécurité identifie la surcharge de travail, le manque de contrôle sur ses activités, les faibles récompenses, le manque d'équité entre les personnes, les conflits de valeur et les demandes contradictoires, ou encore le manque de clarté dans les objectifs. La pression temporelle, l'insécurité de l'emploi et le manque de soutien social aggravent également ce phénomène.

Pourtant, il existe une solution scientifiquement prouvée qui permet de réduire l'épuisement professionnel et même de le prévenir : l'activité physique régulière. Selon la Haute Autorité de santé, l'activité physique constitue un outil thérapeutique recommandé pour les patients souffrant de troubles dépressifs et d'épuisement professionnel, notamment en cas de dépression légère à modérée.

L'activité physique régulière correspond, pour les adultes sans contre-indication médicale, à l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour au minimum 5 fois par semaine, complété par au moins deux séances hebdomadaires d'activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Cette pratique englobe la marche, le vélo, les jeux actifs, la pratique sportive, mais aussi les activités domestiques comme le ménage, le jardinage ou le bricolage.

Les recherches démontrent que l'activité physique permet de réduire le risque de troubles psychiques en agissant sur des facteurs psychologiques comme le renforcement de l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité et de contrôle de soi. Elle favorise également l'interruption des pensées négatives associées au stress, à la dépression et à l'anxiété. Chez les patients atteints de dépression légère à modérée, un programme d'activité physique adaptée s'avère aussi efficace qu'un traitement médicamenteux antidépresseur ou une psychothérapie.

Le syndrome d'épuisement professionnel se caractérise par trois dimensions principales : l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation ou cynisme vis-à-vis du travail, et la diminution du sentiment d'accomplissement personnel. Ses manifestations incluent la fatigue persistante, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les difficultés de concentration et le désengagement professionnel.

Au-delà de l'activité physique, d'autres mesures préventives peuvent être mises en place : favoriser le soutien social au travail, éviter l'isolement par la mise en place de groupes d'échanges sur les pratiques professionnelles, améliorer la reconnaissance du travail accompli, veiller au traitement équitable des salariés, et éviter les conflits éthiques autour de la qualité du travail.