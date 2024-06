LesBigBoss Summer 2024 : innovation et networking en plein cœur de la Provence

La Summer Edition 2024 by lesBigBoss, s'est déroulé au Club Med d'Opio du 7 au 9 juin. Le JDN revient sur les temps forts de cette édition, qui a mis à l'honneur l'IA.

Près de 500 participants s'étaient donnés rendez-vous au Club Med d'Opio pour un networking dans la bonne humeur à l'occasion de l'évènement Summer Edition 2024 organisé par les BigBoss, dont le JDN est partenaire, du 7 au 9 juin. 255 décideurs invités avaient fait le déplacement afin de rencontrer des prestataires triés sur le volet qui avaient payé leur ticket d'entrée pour venir y présenter leurs solutions.

Ce rendez-vous est désormais jugé immanquable pour certains décideurs, beaucoup profitant de l'occasion pour réaliser une veille d'innovation. C'est notamment le cas de Flore Tyberghein, nommée il y a quelques mois CMO de Blablacar, venue sourcer divers prestataires. "J'apprécie de pouvoir y trouver une grande variété de prestataires me permettant de couvrir l'ensemble des besoins, du SEO au CRM, en passant par le contenu et le social media", confie-t-elle au JDN.

Parmi les autres décideurs présents, certains découvraient le format pour la première fois, comme Albert Prenaud, CMO chez Showroomprivé. "J'étais initialement sceptique sur la possibilité de conduire des affaires dans un cadre aussi décontracté mais tout était très bien encadré, sans compter que cela permet d'avoir des échanges très poussés sur certains sujets" , explique-t-il. Même son de cloche du côté de David Benguigui, directeur marketing et communication au sein du groupe Ionis : "J'avais un peu peur que certains ne viennent que pour le cadre agréable mais j'ai pu constater qu'aussi bien du côté des prestataires que des décideurs, tout le monde joue le jeu", explique-t-il. Il prévoit d'ailleurs de signer des partenariats avec deux à trois prestataires rencontrés sur place.

© lesBigBoss Summer

A chaque édition, il n'est pas rare de voir certaines entreprises envoyer plusieurs représentants, à l'image de Decathlon, dont deux collaborateurs étaient présents afin de rencontrer un maximum de prestataires. "L'objectif est d'identifier les innovations, tendances et nouvelles technologies qui pourraient servir notre groupe et orienter les prestataires pertinents vers les bons contacts en interne", explique Hugo Hamad, chargé des projets IA au sein de l'entité Decathlon Digital.

Côté prestataires, on loue également l'efficacité des évènements BigBoss. La société nantaise Mr Suricate, qui propose une solution d'externalisation des tests automatisés, en est un bel exemple. Son fondateur et président, Fabien Van Herreweghe, indique avoir réalisé plus de deux millions d'euros d'ARR grâce aux rencontres BigBoss. "Nous étions juste quatre personnes lorsque nous avons commencé à participer aux BigBoss et six ans après nous comptons un tiers des entreprises du CAC 40 parmi nos clients", confie-t-il.

Au total, près de 6 000 rendez-vous one-to-one qualifiés ont été organisés grâce à un algorithme de matchmaking. Les activités organisées, soirées et moments d'échanges informels ont également joué un rôle clé pour faciliter ce networking. Si le nombre de participants était réduit cette année par rapport à la précédente édition (notamment en raison de la période chargée liée aux JO pour certains décideurs), beaucoup de participants ont admis en avoir profité pour nouer des relations plus fortes avec la probabilité accrue de pouvoir croiser de nouveau quelqu'un après un entretien.

IA : après le buzz et l'effet de surprise, une recherche de fiabilité

Sans surprise, la thématique à l'honneur cette année était l'IA à l'ère des principes ESG, choisie par Olivier Guilhot, directeur digital & CRM chez KPMG et président du jury de cette Summer édition. Au total, plus de 12 heures de contenus ont été proposées aux participants à travers différents use cases clients, masterclasses et autres keynotes dont une large place dédiée à l'IA. Preuve de l'intérêt des entreprises sur ce sujet, les sessions du conférencier Philippe Boulanger sur le thème "IA : si vous osiez ?" et celle de Samuel Gaulay, fondateur de Magictech intitulée "L'homme augmenté par l'IA" ont marqué les esprits.

De nombreux dirigeants rencontrés sur place ont déjà commencé à intégrer l'IA générative en interne, dans des gains de productivité et d'efficacité. Showroomprivé a ainsi amélioré la segmentation et le ciblage de sa base clients. "Nous pouvons mieux comprendre les comportements de nos clients et identifier des patterns d'achat", explique Albert Prenaud, son CMO. De son côté, Blablacar teste actuellement la mise en place d'un chatbot basé sur l'IA générative pour améliorer son service client. "Le niveau de pertinence et la précision des réponses de cet assistant est assez impressionnant", se réjouit Flore Tyberghein, directrice marketing.

© lesBigBoss Summer

D'autres décideurs soulignent toutefois la nécessité d'améliorations avant de pouvoir pleinement compter sur l'IA. "La question est de savoir si les contenus générés par l'IA peuvent être exploitables de manière brute ou s'il y a un travail à réaliser avant que ces résultats puissent être utilisables", tempère Hugo Hamad chez Decathlon.

Comme souvent, le développement de nouvelles technologies va aussi de pair avec l'arrivée de nouveaux défis, et c'est particulièrement vrai pour le monde de l'éducation qui doit s'y adapter. "Nous recherchons des solutions permettant d'armer nos étudiants par rapport à l'IA mais nous avons aussi un impératif d'évaluation afin que ce ne soit pas l'étudiant qui utilisera le mieux l'IA qui obtienne la meilleure note", explique David Benguigui de Ionis, groupe propriétaire des écoles ISG, ISEG, EPITA, etc.

Enfin, l'IA générative fait évoluer les besoins des entreprises en matière de collaboration avec les prestataires. Albert Prenaud, CMO de Showroomprivé, souligne que ces outils d'IA générative ont poussé l'entreprise à amorcer une évolution de la nature des prestataires avec qui elle travaille. "Nous recherchons moins de prestataires pour des besoins ponctuels et davantage pour nous accompagner sur des sujets d'IA à plus long terme" , précise-t-il.

Cap sur le Digital Leader Summit et l'édition Winter 2024 avec un nouveau DG

Après avoir dirigé et incarné longtemps l'entreprise qu'il a fondée, Hervé Bloch a décidé de passer la main sur la partie opérationnelle. Composé des entités lesBigBoss, BigBoss365, Vimeet, Vimeet365, Proximum365 et PitchPlanet, le groupe Business & Co a désormais pour directeur général Grégory Amar.

Hervé Bloch, qui occupe le rôle de président, confie avoir étudié près de 200 candidatures et reçu une vingtaine de candidats avant de trouver la perle rare. Parmi les objectifs à venir pour l'équipe dirigeante de Business&Co, on retrouve l'innovation et le développement de nouveaux formats, à l'image du Digital Leaders Summit dont la seconde édition aura lieu du 9 au 11 octobre à Deauville, juste avant l'édition Winter 2024 du 29 novembre au 1er décembre 2024 à Tignes.

Côté produit, les équipes des BigBoss ont montré l'exemple en créant une IA de conciergerie au sein de son application, testée en exclusivité par les participants. Ce chatbot d'IA conversationnelle, développé en trois mois avec Netis, a notamment permis d'obtenir des réponses concernant le programme de l'évènement, le numéro de chambre, etc.

Les 7 BigBoss Awards remis dans 5 catégories :

Award du BigBoss Success Partenaire : Fabien VAN HERREWEGHE et son équipe, Mr Suricate

Award du Business & Creative Sponsor : Sarah TIMMERMAN, Ultralove

Award du Big Boss Success Décideur : Arnaud LE ROUX, Showroomprive.com

Award du Coup de coeur Startup : Cédric LE CAM, Dataensoward lesBigBoss Loves Startup : Pénélope BOEUF, Agence La Toile

Award du Big Deal : Gilles COURVOISIER et Tarik LEBBAR, Verspieren & Wisecom

Les gagnants des palmarès établis en partenariat avec Aravati, cabinet de chasseurs de têtes dans le digital