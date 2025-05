Vuiz&Co dévoile le palmarès de La Nuit des Rois

Les heureux gagnants pourront récupérer leur trophée lors du dîner de gala le 4 juin à la salle Wagram (Paris 17ème arrondissement) où plus de 400 personnes sont attendues.

Les lauréats de la douzième édition de La Nuit des Rois sont connus. Organisateur de l'événement, Vuiz&Co a dévoilé les vainqueurs de ce grand prix récompensant les meilleurs projets, dispositifs, campagnes ou expériences digitales.

Pour rappel, les candidatures pouvaient être indifféremment portées par une multitude d'acteurs dès lors que "les dispositifs avaient recours en partie au digital" : des agences, des plateformes, des marques, des enseignes, des régies, des éditeurs... Comme le souligne l'organisateur, "toute la communication et le marketing étaient potentiellement concernés".

Les dossiers ont été évalués selon deux critères principaux : l'innovation et la créativité d'une part et la performance et l'efficacité d'autre part. Au total, les candidatures ont été réparties dans 29 catégories.

Dans la catégorie BtoB, le projet mené par Danone et TimeOne a obtenu les faveurs du jury. En ce qui concerne le commerce connecté, la collaboration entre Uber et l'Oréal arrive en tête. En data marketing, Carrefour et Reelevant ont été mis à l'honneur tandis qu'Air France et Pinterest ont été récompensés dans la catégorie Search. L'ensemble du palmarès est disponible via ce lien.

Si les lauréats sont désormais connus, l'événement ne s'arrête pas là. En effet, un dîner de gala a lieu le 4 juin à la salle Wagram dans le 17ème arrondissement de Paris. Les heureux gagnants pourront récupérer leur trophée et les vainqueurs de la catégorie Espoir ainsi que le Grand Prix 2025 seront dévoilés. Plus de 400 personnes sont attendues pour la soirée.