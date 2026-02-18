SMX Paris 2026 : le JDN vous offre 15% sur le rendez-vous incontournable du search marketing

La 15ᵉ édition du SMX Paris se tiendra les 9 et 10 mars à l'Espace Saint Martin. Pendant deux jours, plus de 50 experts français et internationaux décrypteront les dernières tendances SEO, SEA et l'essor du GEO.

L'intelligence artificielle bouleverse le paysage du search marketing. ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Overviews de Google : les moteurs génératifs redéfinissent la manière dont les utilisateurs recherchent et consomment l'information. Le SMX Paris 2026 placera cette révolution au cœur de son programme avec des sessions dédiées au GEO, cette nouvelle discipline qui adapte les stratégies SEO aux réponses générées par l'IA.

Parmi les temps forts, Carolyn Shelby (Yoast) expliquera pourquoi "l'IA ne tue pas le SEO mais relève le niveau d'exigence", tandis que Shaun Anderson (Hobo SEO) décortiquera les enseignements du leak Google de 2024 et leurs implications concrètes pour 2026. Côté SEA, les experts Bruno Guyot et Ruben Runneboom partageront leurs méthodes pour scaler les campagnes Google Ads malgré l'inflation des CPC. Le programme abordera également l'émergence de TikTok Shop comme nouveau canal d'acquisition et les stratégies de visibilité locale sur les assistants IA.

La soirée du 9 mars accueillera la 9ᵉ cérémonie des SEMY Awards, qui récompensera les meilleures campagnes SEO, SEA et les innovations de l'année. Parmi les finalistes : Orixa Media pour Sofinco, Eskimoz pour Skill&You ou encore Resoneo pour son outil ChatGPT Search Capture.

Informations pratiques : l'événement se déroulera à l'Espace Saint Martin (199 bis rue Saint-Martin, Paris 3ᵉ). Les pass deux jours sont disponibles au tarif de 1 190 euros. D'autres pass (1 jour, SEMY Award...) existent. Les lecteurs du JDN bénéficient de 15% de réduction avec le code JDN2026 sur smxfrance.com/inscription/.