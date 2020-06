Où consulter les résultats du 2e tour des municipales dimanche 28 juin ?

Si les résultats des municipales des plus grandes villes seront bien données à la radio et à la télévision, c'est bien sur Internet qu'il faut se rendre pour consulter les scores des candidats dans toutes les communes de France.

Le second tour des élections municipales ne concerne plus d'un électeur sur trois, et un peu moins de 5000 communes sur les quelque 35 000 que compte la France. Mais au terme de l'élection de ce dimanche, ce sont bien des dizaines milliers de candidats qui seront élus pour siéger dans leur conseil municipal. Les grands médias nationaux - et même locaux - ne s'attardent que sur les grandes communes du pays et sur les "points à enjeu". Pour découvrir tous les résultats et les scores de chaque participant à ce second tour des municipales, c'est bien sur Internet qu'il faut se rendre.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Parmi les sites qui publient l'intégralité des résultats, commune par commune, on retrouve Linternaute.com (site du groupe Le Figaro, éditeur du JDN), qui donne à partir de 20h tous les scores, de toutes les listes engagées dans le scrutin. Le média propose par ailleurs une couverture complète de la soirée électorale, avec un grand direct consacré aux résultats des élections municipales, avec les premières estimations, les chiffres complets, les réactions et un moteur de recherche pour accéder en un clic aux résultats des candidats dans sa commune.