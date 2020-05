StopCovid : où en est l'application de suivi du gouvernement français ?

[STOPCOVID] Une partie du code de l'application vient d'être dévoilé par l'Inria. L'institution propose aux personnes externes de lui remonter leurs suggestions et commentaires.

[Mise à jour du 18 mai 2020 à 14h15] Du nouveau sur StopCovid. L'institut de recherche Inria a publié mardi 12 mai les premiers éléments du code source de StopCovid sur la plateforme GitLab. La publication s'effectuera en deux phases, a précisé l'Inria dans un communiqué de presse. Concernant la première partie du code, "les personnes externes à l'équipe-projet StopCovid peuvent, à ce stade, donner un avis, faire remonter des suggestions ou des commentaires. Selon la pertinence technique de ces premiers retours, elles seront invitées à rejoindre le pool de contributeurs du projet pour gagner en efficacité." Rappelons que le secrétaire d'État Cédric O a précisé que l'application entrera en test laboratoire dès cette semaine, puis en test terrain, avec pour objectif qu'elle soit opérationnelle le 2 juin. Elle passera, avant cela, devant les députés le 25 mai. Cédric O a également assuré que son application fonctionnerait sur iPhone, regrettant toutefois ne pas avoir obtenu d'aide d'Apple (ce dernier ne permet pas l'utilisation du bluetooth quand l'application est en arrière-plan) et assurant qu'il saurait "s'en souvenir le moment venu". Cette intervention télévisuelle vient confirmer des informations données par Cédric O dans un billet Medium. Le secrétaire d'Etat au numérique y annoncée le début de tests en conditions réelles dès la semaine du 11 mai. "C'est dans la foulée que StopCovid devrait pouvoir être présentée au Parlement", avait-il précisé.

StopCovid est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie du coronavirus et, plus particulièrement, de la stratégie de déconfinement que le gouvernement français veut mettre en place à partir du 11 mai. Ce projet, à l'étude, consisterait en une application pour smartphone destinée à "limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission", selon les propos du secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, interrogé par Le Monde. En clair, d'être en capacité de prévenir les personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive, de façon à ce que ces personnes puissent être elles-mêmes testées et qu'elles se confinent le plus rapidement possible, si besoin, voire qu'elles soient prises en charge.

On parle ici de contact tracing, soit la recherche de toutes les rencontres faites par une personne contaminée. Le projet, avalisé sous conditions par la Cnil, doit être voté par l'Assemblée nationale ce 28 avril. A noter que le gouvernement réfléchit à une alternative pour les 13 millions de Français qui n'ont pas de smartphone. "Nous travaillons sur diverses possibilités d'aide à l'équipement, ou à des alternatives aux smartphones pour ceux qui n'en disposent pas", a précisé Cédric O. L'installation de StopCovid ne sera pas obligatoire.

Proposé par le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, StopCovid est au centre d'un projet européen mené par 130 institutions, laboratoires de recherches et entreprises travaillant dessus, pour développer ce qui s'appelle le PEEP PT (pan europen privacy preserving proximity tracing). A noter que l'Allemagne et la Suisse, initialement moteur du projet, se sont retirés, préférant opter par la solution proposée par Apple et Google. Le gouvernement allemand a dénoncé le fait que l'application de traçage envisagée avait recours à un serveur qui centralise toutes les données. En France, c'est l'Inria qui pilote, sous la supervision du gouvernement, la task force française composée de chercheurs et développeurs issus du public comme du privé. Dans le lot, l'Anssi, Capgemini, Dassault Systèmes, l'Inserm, l'Institut Pasteur, Orange et Santé Publique France. Mais aussi 16 entreprises dont Withings, Lunabee Studio et des start-up issues de la french tech comme BoforCure, C4Diagnostic, Enalees, Lifen, NamR ou encore Semeia. A noter qu'une application complètement indépendante de ce projet mais à la visée identique, Coalition, a déjà été publiée en anglais le 14 avril sur le Play Store (Android) et peut déjà être téléchargée en France. Ses concepteurs pourraient contribuer aux développements en cours chez les autorités françaises et européennes.

L'installation de l'application ne sera pas obligatoire, elle doit se faire volontairement. "Lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique", a expliqué Cédric O. L'application Stop Covid fonctionnerait grâce au bluetooth. Il ne s'agit donc pas de géolocaliser les personnes mais de retracer l'historique de leurs interactions sociales les jours précédents une contagion. "Ce n'est pas une application qui trace vos déplacements", a tenu à rassurer Cédric O. Et de préciser qu'il n'y aurait "aucune consultation extérieure ni transmission de données". "Un certain nombre de paramètres sont pris en compte sur l'ergonomie pour que l'application soit simple à utiliser et accessible aux personnes en situation de handicap", a tenu à rassurer Cédric O.

L'application StopCovid s'inscrit dans la stratégie plus globale de déconfinement que le gouvernement français veut mettre en place à partir du 11 mai. Elle serait donc disponible dans les stores d'application, Apple Store et Google Play Store, d'ici cette date.

Le 10 avril, Apple et Google ont annoncé travailler ensemble à une évolution de leurs systèmes d'exploitation (OS) afin d'insérer le suivi de contact numérisé dans tous leurs téléphones et permettre, par la suite, à diverses applications de tracing de fonctionner. Une annonce qui n'a franchement pas réjoui Cédric O, lequel a expliqué au JDD préférer que l'Etat français se charge de tout. Le problème c'est que la solution française se heurte aux limites d'IOS et d'Android. Ces deux systèmes d'exploitation ne permettent en effet pas aux applications tierces d'utiliser le bluetooth (indispensable au contact tracing) de manière permanente quand l'application est en tâche de fond. Si Cédric O a indiqué avoir sollicité une dérogation, auprès d'Apple notamment, sa demande est pour l'instant restée lettre morte. Et il y a de fortes chances que les choses n'évoluent pas positivement, vu qu'Apple et Google veulent désormais pousser pour leur propre solution. Une solution qui a l'avantage de ne stocker les informations que dans les téléphones eux-mêmes, et non pas dans un serveur centralisé, comme l'ont souligné les Allemands et les Suisses.

L'instance de défense de la vie privée des Français, la Cnil, a été saisie d'une demande d'avis par le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O, quant à ce projet d'application StopCovid. Les membres du collège de la Cnil se sont prononcés le 24 avril dernier et ont estimé, que dans le contexte exceptionnel de gestion de crise, "le dispositif était conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) si certaines conditions sont respectées". La Cnil précise toutefois qu'il est indispensable que la non-utilisation de l'application n'ait pas de conséquences négatives, notamment en ce qui concerne l'accès aux tests et aux soins. L'installation de l'application ne doit pas non plus conditionner l'accès à certains services, comme les transports en commun. La CNIL souligne également que l'application ne peut être déployée que si son utilité est suffisamment avérée et qu'elle est intégrée dans une stratégie sanitaire globale. Elle insiste sur la nécessaire sécurité du dispositif et fait des préconisations techniques. Elle demande, enfin, à pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement.