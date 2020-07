PS5 : certains jeux seront plus chers que sur PS4

[PLAYSTATION 5] Le jeu NBA 2K21 sera commercialisé à 75 euros sur PS5, contre 70 sur PS4. Tous les éditeurs n'ont cependant pas fait ce choix.

[Article mis à jour le 3 juillet 2020 à 11h22] Alors que le prix des jeux de Playstation s'était stabilisé à 59 euros (et 59 dollars) depuis plusieurs générations de consoles, la PS5 semble marquer un tournant. En effet, il existe déjà un exemple de jeu commercialisé au-delà de ce seuil. La simulation de basket NBA 2K21 a décidé d'augmenter son prix non seulement sur PS4, à 70 euros, mais encore davantage sur PS5, à 75 euros. Même si d'autres jeux comme Scarlet Error ont été annoncés sur PS5 au prix traditionnel de 59 dollars, la tendance à l'augmentation des prix est réelle. C'est ce qu'avait sous-entendu récemment l'ancien directeur américain de Sony Interactive Enternainment, Shawn Layden, expliquant que le coût de développement des jeux doublait à chaque génération de console, et qu'il ne serait pas viable économiquement d'assister à un nouveau doublement de ces coûts pour la PS5. Ce qui laissait deux solutions : augmenter le prix des jeux, ou développer des titres plus courts.

La Playstation 5, ou PS5, est la prochaine génération de console de Sony, après la PS4 sortie en 2013. Annoncée en juin 2020, sa sortie est attendue pour les fêtes de fin d'année. Si le prix de la PS5 est encore inconnu, Sony a déjà dévoilé son design, ses accessoires (notamment la manette) et plusieurs jeux. Le point sur ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore sur cette console.

La date de sortie de la PS5 est fixée à fin 2020, durant la saison des fêtes, sans davantage de précisions pour le moment. En 2013, la PS4 était sortie le 29 novembre en Europe.

Le prix de la PS5 n'a pas encore été annoncé par Sony. Ce qui nourrit de nombreuses spéculations chez les joueurs sur un prix plus élevé que celui de la PS4. Lorsque Sony avait dévoilé sa précédente console en juin 2013, son prix de 399 euros (et 399 dollars) avait été immédiatement révélé. Selon Bloomberg, citant des sources en interne, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 dollars, ce qui nécessiterait de vendre la console à 470 dollars pour réaliser les mêmes marges que sur la PS4. Mais toujours selon Bloomberg, Sony envisage de vendre la console à pertes, afin de s'aligner sur les prix de son concurrent Microsoft, qui se prépare à sortir la Xbox Series X (dont le prix n'est pas encore connu), et compte sur les abonnements à son service de jeu en réseau et sur les ventes de jeux dans son magasin en ligne pour réaliser des bénéfices. En juin, une fiche produit Amazon de la PS5 avec lecteur Blu-Ray a été accidentellement mise en ligne. Elle annonçait un prix de 499 euros et une date de sortie au 20 novembre 2020.

La manette de la PS5. © Playstation

Comme à chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. Baptisée DualSense, la manette de la PS5 est plus légère et aura une meilleure autonomie que celle de la PS4, selon Sony. Ses gâchettes arrière devraient permettre différentes intensités de pression, ce qui pourra trouver des applications dans certains jeux. Pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix", inchangés depuis la PS1, perdent leurs couleurs. La manette dispose d'un micro intégré, ce qui permettra de parler sans avoir de casque. Sony a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les charger, sans que l'on sache pour l'instant si elle sera vendue séparément de la console. Son prix de vente n'est pas encore connu (une seule manette est fournie à l'achat de la console). A noter que les manettes de PS4 seront compatibles avec la PS5.

La PS5 Digital Edition est une version de la console sans lecteur Blu-Ray. Cela veut dire que tous les jeux de la console devront être achetés en version numérique et téléchargés. Moins coûteuse à produire, on peut supposer que cette version de la console sera moins chère. D'autant que Sony y trouve aussi un intérêt économique : l'absence de lecteur Blu-Ray rendra impossible les prêts de jeux entre joueurs ainsi que les achats de jeux neufs et d'occasion. Elle incitera aussi davantage à acheter ses jeux sur le magasin en ligne de Sony depuis la console.

La PS5 n'est pas encore disponible à la précommande et Sony n'a pas donné de date pour le début des achats anticipés. En France, aucun marchand ne propose de précommander la console pour le moment.

Sony a expliqué que les jeux de PS4 seraient compatibles avec la PS5, qu'il s'agisse de jeux physiques ou numériques. Cependant, chaque jeu devra être adapté individuellement par son éditeur et selon son bon vouloir.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Plusieurs dizaines de jeux ont déjà été annoncés par Sony. Certains sont des rééditions de titres déjà sortis sur PS4, tandis que d'autres seront développés spécifiquement pour la PS5. Certains de ces jeux seront exclusifs à la PS5 (non disponibles sur des plateformes concurrentes), soit parce qu'ils sont développés par Sony, soit grâce à des accords d'exclusivité signés avec des éditeurs. Certains seront disponibles au lancement de la console, d'autres plus tard.

Jeux exclusifs annoncés sur PS5 :

Astro's Playroom (préinstallé sur la PS5)

Demon's Souls

Destruction AllStars

Godfall

Gran Turismo 7

Horizon : Forbidden West

Project Athia

Ratchet and Clank: Rift Apart

Resident Evil 8 : Village

Returnal

Sackboy : A Big Adventure

Spider-Man : Miles Morales.

Autres jeux annoncés sur PS5 :