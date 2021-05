La fusion M6-TF1 créera (aussi) un géant du web français

Le rachat de 30% de M6 par le groupe TF1 ne bouleversera pas que le secteur audiovisuel. Il verra également apparaître un nouvel entrant dans le top 5 du web français.

Inimaginable il y a encore quelques années, quand Netflix et Amazon ne régnaient pas encore sur la SVOD mondiale, la fusion entre les groupes TF1 et M6, est désormais en route, même si un sacré péage se dresse encore sur celle-ci. L'Autorité de la concurrence et le CSA devront en effet valider la création d'un géant de l'audiovisuel aux 10 chaînes de télévision, alors que la réglementation française n'en autorise que sept. Un processus qui devrait s'étaler jusqu'à fin 2022.

Le poids du futur ensemble : 38 millions de visiteurs uniques mensuels

Mais le mastodonte ne sera pas que hertzien. En associant leurs audiences web, les deux groupes sont en mesure de se hisser dans le top 5 du web hexagonal, derrière les intouchables Google, Facebook et Microsoft, mais en faisant jeu égal avec Le Figaro-Ccm Benchmark (éditeur du JDN). Prisma Media, lui, sortira mécaniquement du top 5. Le poids du nouvel ensemble : 38 millions de visiteurs uniques mensuels (VU). Un changement d'échelle pour les deux entreprises : M6 ne dépasse pas, jusque-là, les 30 millions de VU mensuels, TF1 fait à peine mieux, oscillant selon les mois entre 33 et 34 millions de VU. Ci-dessous, la galaxie de leurs sites Internet, avec quelques doublons qui sautent aux yeux :

TF1 M6 SVOD MyTF1 6Play Cuisine Marmiton Cuisine AZ Santé Doctissimo PasseportSanté Info LCI RTL Féminin auFéminin, Beaute-Test.com Fourchette&Bikini Autres Les Numériques, MyLittleBox Igraal, Radins.com, Deco.fr

La fusion donnera-t-elle au futur ensemble les moyens de lutter avec Netflix, Disney+ et consorts ? On en est loin, malgré une mainmise sur le marché publicitaire télé (entre 65% et 75% du marché) et un chiffre d'affaires consolidé de 3,4 milliards d'euros. Le seul Netlfix a engrangé 25 milliards de revenus en 2020 et Amazon serait sur le point d'acheter les studios MGM pour... 9 milliards de dollars.

Pour s'offrir 30% de M6, TF1 devra débourser 641 millions d'euros. Nicolas de Tavernost, le président du directoire de l'ex-petite chaîne qui monte, prendra la tête de l'ensemble. Gilles Pélisson, PDG de TF1, pilotera une direction média et développement du groupe Bouygues, propriétaire de TF1… et bientôt de M6.