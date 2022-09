Avec son jeu de fantasy Ultimate Champions, Unagi découvre la Ligue des champions

Déjà forte d'un catalogue de 40 clubs de football pour son jeu Web3 et d'une expansion dans le basketball, la jeune pousse française signe le Bayer Leverkusen, club qualifié cette année en Champion's League

Dans les allées du Palais des congrès à Paris à l'occasion de la Binance Blockchain Week, Rémi Pellerin et Charlie Guillemot sont tout sourire. Et pour cause : leur startup Unagi vient de signer un partenariat avec le Bayer Leverkusen pour intégrer son jeu de fantasy avec des cartes NFT, Ultimate Champions. Un premier pas avec un club de Ligue des champions loin d'être anodin pour la stratégie de la compagnie créée en 2021. "Cela faisait très longtemps que l'on essayait d'attirer les clubs dans les meilleurs championnats, qui disposent de l'audience la plus importante. Arsenal a été notre premier grand coup et cette signature nous a ouvert beaucoup de portes sur d'autres grands clubs, notamment en Allemagne. Nous avions déjà signé Wolfsburg et voici notre premier club de Ligue des champions : le Bayer Leverkusen", explique Rémi Pellerin.

"Avec Ultimate Champions, nous voulions une expérience différente de Sorare"

Dans Ultimate Champions, les utilisateurs incarnent des sélectionneurs et constituent leurs équipes par des cartes NFT représentant des joueurs réels, dont les performances sont répliquées dans le jeu. Ce modèle de fantasy football n'est évidemment pas sans rappeler celui d'une autre startup française, Sorare, aujourd'hui leader dans ce secteur. Néanmoins, Unagi n'aspire pas à marcher sur les mêmes platebandes. "Nous sommes admiratifs de ce qu'a fait Sorare, ce sont les pionniers, ils ont déblayé le chemin. On a beaucoup apprécié le jeu mais aujourd'hui, son coût d'entrée est onéreux, cela coûte cher d'acheter des NFT dans Sorare. En tant que développeurs de jeu, nous avons eu envie de proposer une expérience différente et nous avons donc privilégié l'accessibilité. Le jeu est complètement gratuit et il est possible de rapidement obtenir ses premiers NFT", poursuit Rémi Pellerin.

Pour se distinguer, Unagi propose également une configuration d'équipe de onze joueurs, similaire au vrai football, contre cinq dans Sorare. Enfin, la compagnie a créé son propre jeton, le $Champ, dont l'émission totale doit atteindre à terme 1 milliard d'unités. Aujourd'hui, il s'échange à environ 1 centime d'euro. "Ce jeton est en fait un play-to-earn. Même en jouant gratuitement, nos utilisateurs peuvent gagner ce jeton, en plus des NFT".

Outre la Ligue des champions, Unagi se prépare à occuper les terrains de basket, ceux de l'Euroleague, nouveau partenaire du jeu pour la saison 2022-23. Une association qui s'inscrit dans une stratégie à long terme. "L'Euroleague a une excellente stratégie de digitalisation, notamment avec l'envie de nouer avec une nouvelle génération de fans. La ligue a donc développé toute une verticale Web3 et avec Ultimate Champions, nous allons les aider à toucher ces fans. Ce sera le deuxième sport sur notre plateforme et notre jeton est évidemment aussi utilisable pour le jeu de basket", détaille Charlie Guillemot. "Notre objectif est de créer une plateforme multisports pour qu'avec le même compte, le même jeton, il soit possible de prendre du plaisir sur le foot, le basket et demain, sur d'autres sports."

Environ 10 000 nouveaux joueurs par mois

Pour "amener un maximum de joueurs du Web2 dans le Web3", la startup a également décidé d'optimiser l'accessibilité, et notamment l'acte d'achat des paquets de cartes, possible par le jeton, d'autres cryptomonnaies ou par carte bancaire. Une façon de multiplier les sources de revenus, en supplément des royalties perçus sur les ventes de cartes NFT dans le marché secondaire.

Un marché secondaire qui se porte bien, selon les deux anciens d'Ubisoft, guère inquiets au sujet du marché baissier. "Nous avons l'avantage d'avoir un jeu où les NFT ont une utilité et servent à prendre du plaisir. On subit bien moins le bear market que d'autres projets plus spéculatifs. En fait, on a même vu une croissance du nombre d'utilisateurs, 70 000 aujourd'hui, dont 20 000 actifs, avec environ 10 000 nouveaux joueurs par mois depuis le début de la saison. Et avec ces nouveaux joueurs, le prix de nos NFT ne fait que monter", révèle Charlie Guillemot.

D'ailleurs, fort d'une levée de fonds de 3,2 millions de dollars en début d'année et compte tenu des métriques actuels, l'équipe devrait bientôt s'agrandir. Constituée de 23 éléments aujourd'hui, elle devrait passer à une trentaine à la fin de l'année, "pour continuer l'expansion et dédier plus de temps au développement du jeu de basket".