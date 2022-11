Crypto : mieux comprendre les enjeux de MiCA et TFR avec la Place Fintech

La Paris Blockchain Society et la Place Fintech, partenaires du JDN, proposent le 6 décembre une table-ronde autour de la réglementation concernant les entreprises du Web3.

Les réglementations MiCA et TFR, encadrant les acteurs crypto et du Web3 au sein de l'Union européenne, ont fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les colonnes du Journal du Net.

Elles visent à établir un cadre clair inspiré de la loi Pacte française. Pour autant, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore et pour une entreprise désireuse d'investir cet écosystème, il est primordial de comprendre les enjeux de ces textes et leurs directives afin de se mettre en conformité.

Afin de répondre aux questions des entrepreneurs, la Paris Blockchain Society et la Place Fintech vous convient à une table-ronde et cocktail au Palais Brongniart, le mercredi 6 décembre, dès 19h30, avec des experts du secteur : Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN ; Hubert de Vauplane, associé de Kramer Levin et nouveau président de l'association des juristes de la blockchain et crypto ; Augustin de Menthière, COO de Summit Mining, et enfin Antoine Collé, responsable de la conformité à Coinhouse.

Tarif unique : 9 euros.