Une école de la blockchain ouvrira ses portes en mars chez PyratzLabs à Levallois-Perret

Place forte du Web3 français, PyratzLabs (Dogami, Equisafe, Billy…) prend encore une nouvelle dimension avec la création d'une école dédiée à la blockchain.

Bilal El Alamy, cofondateur de la Blockchain Business School. © PyratzLabs

Déjà évoquée dans nos colonnes l'an passé, la crise de l'emploi dans le secteur du Web3 est toujours d'actualité. Face à ce constat, l'accélérateur PyratzLabs a décidé de remédier au problème en ouvrant dès le mois de mars une formation dédiée au secteur : la Blockchain Business School, située dans ses locaux, à Levallois-Perret. "Aujourd'hui, nous comptons 27 entreprises dans notre portefeuille et toutes cherchent à recruter. La croissance de l'écosystème signifie que les besoins grandissent également", souligne Bilal El Alamy, patron de PyratzLabs, par ailleurs las de recevoir "des candidats qui manquent parfois d'humilité par la faute des cabinets de recrutement".

Une réponse à l'absence de formations standardisées

Outre le manque de main d'œuvre, cette Blockchain Business School compte répondre à "l'absence de formations standardisées adaptées aux besoins de l'industrie". Grâce au réseau de l'accélérateur, des pontes du secteur comme l'équipe de Sorare, Nicolas Louvet (patron de Coinhouse), Nicolas Pouard (directeur du laboratoire d'innovations d'Ubisoft), sont attendus parmi les intervenants des masterclass, prévues de manière hebdomadaire en complément d'un segment en tronc commun et d'un autre module de création de projet. La formation, longue de trois mois à hauteur de six à huit heures de cours par semaine en e-learning mais aussi en direct avec les formateurs, pourra accueillir jusqu'à cinquante étudiants.

Fabien Ansaldi, directeur de la Blockchain Business School. © PyratzLabs

"Nous souhaitons limiter la formation à un nombre suffisamment restreint pour pouvoir offrir un temps de qualité et laisser de la place aux interactions entre le public et les formateurs", justifie Fabien Ansaldi, directeur de la Blockchain Business School. Celui-ci aspire à des profils pluridisciplinaires, capables d'une vision technologique mais aussi de facultés dans la gestion de projet.

La formation, dont le coût est de 3 990 euros, se veut accessibleavec une possibilité de financement par les circuits traditionnels de CPF et d'aides à la formation, une réduction à l'entrée pour les détenteurs de certains NFT, une possibilité de paiement en plusieurs fois et même une gratuité pour deux étudiants de chaque promotion. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de la Blockchain Business School : www.bbschool.fr

Selon nos informations, la Blockchain Business School nourrirait par ailleurs d'autres ambitions, avec le déploiement d'une filière en alternance, sans doute bienvenue pour combler les demandes des recruteurs.